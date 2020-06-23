Суперлигу Пари-Матч собираются расширить до 10 команд

Чемпионат Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч может пополниться новым клубом, сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

Во время Исполкома ФБУ желание присоединиться к 9 командам элитного дивизиона высказали лучшие коллективы прошлого сезона Высшей лиги - представители Группы 2 "Тернополь-ТНЭУ" (победитель группового раунда) и БК "Ривне", занявший второе место.

Дедлайн приема заявок 10 июля - до этой даты клубы должны подтвердить готовность играть в Суперлиге.

При этом к главному дивизиона будет допущен только один клуб. Если выполнят требования по повышению в классе и предоставят финансовые гарантии оба клуба, участником следующего сезона Суперлиги станет "Тернополь-ТНЭУ", как команда с более высоким рейтингом по итогам прошлого сезона.

Кроме того, Исполком ФБУ запланировал дату старта нового сезона чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч на 10-11 октября

Также ФБУ определила новые сроки проведения Финала четырех Кубка Украины-2020, который перенесли с марта из-за пандемии коронавируса.

Новой датой проведения Ф4 и, соответственно, нового баскетбольного сезона в Украине, установлено 3-4 октября - первые выходные месяца.

За трофей будут бороться его действующий обладатель "Днепр", хозяин Финала четырех экс-чемпион Украины "Химик", участник плей-офф Кубка Европы ФИБА "Киев-Баскет" и БК "Одесса".

Ранее Федерация баскетбола Украины опубликовала эффектное промо-видео Финала четырех, матчи которого планировали транслировать сразу два телеканала.