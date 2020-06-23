Официально: названа дата старта чемпионата Украины по баскетболу

Во вторник, 23 июня, состоялся Исполком Федерации баскетбола Украины (ФБУ), на котором были определены новые даты проведения Финала четырех Кубка Украины-2020, который перенесли с марта из-за пандемии коронавируса.

Новой датой проведения Ф4 и, соответственно, нового баскетбольного сезона в Украине, установлено 3-4 октября - первые выходные месяца.

Старт нового сезона чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч запланирован через неделю после проведения Финала четырех – на 10-11 октября.

За трофей будут бороться его действующий обладатель "Днепр", хозяин Финала четырех экс-чемпион Украины "Химик", участник плей-офф Кубка Европы ФИБА "Киев-Баскет" и БК "Одесса".

Ранее Федерация баскетбола Украины опубликовала эффектное промо-видео Финала четырех, матчи которого планировали транслировать сразу два телеканала.