Официально: названа дата старта чемпионата Украины по баскетболу
Кубок Украины по баскетболу
Во вторник, 23 июня, состоялся Исполком Федерации баскетбола Украины (ФБУ), на котором были определены новые даты проведения Финала четырех Кубка Украины-2020, который перенесли с марта из-за пандемии коронавируса.
Новой датой проведения Ф4 и, соответственно, нового баскетбольного сезона в Украине, установлено 3-4 октября - первые выходные месяца.
Старт нового сезона чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч запланирован через неделю после проведения Финала четырех – на 10-11 октября.
За трофей будут бороться его действующий обладатель "Днепр", хозяин Финала четырех экс-чемпион Украины "Химик", участник плей-офф Кубка Европы ФИБА "Киев-Баскет" и БК "Одесса".
Ранее Федерация баскетбола Украины опубликовала эффектное промо-видео Финала четырех, матчи которого планировали транслировать сразу два телеканала.