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Официально: ФБУ объявила о расширении Суперлиги Пари-Матч

1.3тЧитать материал на украинском

Во время заседания Исполнительного комитета Федерации баскетбола Украины, который проходит в Киеве, были утверждены основные положения по проведению следующего чемпионата Украины – Суперлиги Пари-Матч сезона-2019/2020.

В следующем розыгрыше турнира будут участвовать девять клубов – к восьмерке участников предыдущего сезона присоединился чемпион Высшей лиги "Прометей" (Каменское).

В плей-офф выйдет восьмерка лучших по итогам регулярного чемпионата. Серии плей-офф, начиная со стадии 1/4 финала, будут играть в трех побед. В прошлом сезоне, напомним, на стадии 1/4 финала плей-офф команды играли до двух побед.

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Официально: ФБУ объявила о расширении Суперлиги Пари-Матч

БК "Днепр"

Пока под вопросом участие в чемпионате харьковского "Политехника". В случае невозможности этой команды принять участие в следующем сезоне первенства страны, заменить ее в элитном дивизионе может другой харьковский коллектив "Харьковские Соколы", который в прошлом сезоне выступал в Высшей лиге.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины по баскетболу вошла в топ-5 лучших команд континента.

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Тема
Суперлига
Тег
Федерация баскетбола Украины
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