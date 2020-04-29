"Одна из лучших в мире": украинкой Ягуповой восхитился тренер года в Евролиге

Главный тренер "Фенербахче" Виктор Лапенья, который был признан тренером года в женской Евролиге, высоко оценил таланты своей подопечной украинской баскетболистки Алины Ягуповой.

"Я всегда хотел, чтобы в моих командах были такие большие игроки. Ягупова – одна из лучших баскетболисток мира – не только Европы. Она самостоятельно может изменить ход поединка, независимо от уровня соревнования. Ей совсем не нужно ехать в WNBA, чтобы доказывать свою квалификацию. Примерно так же, как и Альбе Торренс, с которой я имел честь работать в Испании", – цитирует слова Лапеньи официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

Алина Ягупова Sport.ua

Стоит отметить, что розыгрыш Евролиги был прерван на стадии четвертьфиналов. В первом матче против французского "Бурже" "Фенербахче" победил со счетом 84:75. Ягупова является лидером турнира по количеству набранных очков за игру – 21,3 очка – и претендует на звание лучшей баскетболистки Евролиги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем матче группового турнира против курского "Динамо" украинка устроила настоящую феерию и вывела "Фенербахче" в четвертьфинал.