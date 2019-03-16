"Одесса" вырвала победу у "Черкаських Мавп" в Суперлиге Пари-Матч

В невероятном драматичном поединке "Одесса" вырвала победу у "Черкаських Мавп". Встреча Суперлиги Пари-Матч в УСК "Одесса" завершилась со счетом 88:85.

Команды выдали боевую игру в дебюте матча, но затем одесситы, воспользовавшись проблемами в обороне чемпиона Украины, очень быстро повели в счете и даже сделали разницу двухзначной. Наставник черкасщан Максим Михельсон очень быстро отреагировал на недочеты и к концу первой десятиминутки гости сумели приблизится к сопернику на расстояние одной атаки.

Одесса - Черкаськи Мавпы ФБУ

Во второй четверти одесситы снова нарастили отрыв и взяли под контроль происходящее на площадке. И тут "Мавпы" вновь включились в игру и к большому перерыву отставали от соперника всего 4 очка.

Невероятная борьба происходила между командами в третьей десятиминутке. "Мавпы" настигли соперника, заставив хозяев нервничать и перед заключительной четвертью даже вышли вперед +3.

Последняя десятиминутка выдалась очень напряженной. Цена победы в одной из последних игр регулярного сезона чемпионата Украины становилась очень большой. Баскетболисты часто не справлялись с нервами и, сконцентрировавшись на защите, за три с половиной минуты на двоих сделали всего один точный бросок.

В итоге одесситам удалось собраться и снова повести в счете. Разница была небольшой и "Мавпам" было по силам ее преодолеть. Черкасщане, отставая на три очка перед финальной сиреной, сделали ставку на атаку из-за дуги, но Руслан Отверченко не сумел подарить чемпиону Украины надежду на овертайм.

"Одесса" – "Черкаськи Мавпы" – 88:85 (29:27, 21:19, 21:28, 17:11)

"Одесса": Мэйсси (20 + 9 подборов + 7 передач + 3 перехвата), Д. Мартин (8), Пустозвонов (17), Беликов (6), Хелманис (7) – старт; Ал. Щепкин (9), Шеляковс (21 + 7 подборов), Ткачук, Новиков

"Черкаськи Мавпы": Бояркин (3), Кольченко (14), Отверченко (15 + 4 передачи + 3 перехвата), Липовцев (6), Кокли (19 + 9 подборов) – старт; Б.Янг (7 + 5 передач – 6 потерь), Ткаченко (4), Никс (7), Чумаков (10)



Как сообщал OBOZREVATEL, баскетболист сборной Александр Мишула стал лучшим игроком февраля в розыгрыше Суперлиги Пари-Матч. В течение месяца в голосованиях тренеров команд первенства фигурировали Брэндон Янг ("Черкаськи Мавпы"), Станислав Тимофеенко и Александр Мишула (оба – "Днепр"), Телджон Кромер и Делван Грэм (оба – "Политехник"), а также Сергей Павлов из "Химика".

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