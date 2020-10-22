"Одесса" против "Будивельника": анонс Суперлиги Париматч 22 октября

В четверг, 22 октября, программу третьей игровой недели Суперлиги Париматч своим матчем откроют "Одесса" и "Будивельник".

Время начала – 19:00, Одесса, УСК "Одесса", трансляция на Oboz TV, YouTube ФБУ.

Ни одна из команд еще не побеждала в нынешнем сезоне. Хозяева провели уже четыре поединка, а гости – два. Киевляне имеют превосходство в классе за счет наличия сильных легионеров, а "Одесса", в отличие от "Будивельника", провела полноценный тренировочный сбор, поэтому должна быть лучше готова функционально.

Несмотря на 4 поражения в стартовых матчах, подопечные Олега Юшкина неплохо проявили себя в игре с "Прометеем" и провели несколько хороших отрезков во встрече с "Запорожьем", что дает надежду фанатам "Одессы". Для "Будивельника" этот выезд станет первым в чемпионате.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины назвала лучших игроков второй недели Суперлиги Париматч и показала лучшие моменты из матчей, которые состоялись с 14 по 18 октября.