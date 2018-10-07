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"Одесса" победила "Химик" в дерби Суперлиги Пари-Матч

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Баскетбольный клуб "Одесса" добыл волевую победу над "Химиком" из Южного. Поединок регулярного сезона Суперлиги Пари-Матч завершился со счетом 89:80.

Матч складывался для хозяев очень непросто. По ходу второй четверти южненцы вели в счете +12, но не смогли удержать свое преимущество. Град трехочковых бросков от атакующей линии одесситов принес им заслуженную победу.

БК "Одесса" - Химик 89:80 (18:28, 21:14, 20:16, 30:22)

Одесса: Витолс (14 + 6 передач), Щепкин (7), Беликов (20 + 4 подбора), Хелманис (10), Тищенко (4 + 4 передачи) — старт; Прокопенко (12), Новиков (2), Скрипец (2), Пустозвонов (11), Шеляковс (7), Ткачук.

Химик: Рябчук (3), Эдвин (11), Войналович (3), Антипов (8 + 8 подборов), Павлов (27 + 8 подборов) — старт; Мальчевский (3), Ковалев (5), Марченко, Сидоров (13), Джонс (7).

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Тема
Суперлига
Место
УкраинаОдесса
Объекты
БК ОдессаБК Химик
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