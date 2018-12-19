"Одесса" обыграла "Днепр": результаты Суперлиги Пари-Матч 19 декабря

Баскетбольный клуб "Одесса" сенсационно одолел "Днепр". Поединок Суперлиги Пари-Матч завершился со счетом 71:65.

Днепряне с первых минут захватили инициативу, контролируя ход встречи. Правда, моряки не позволяли хозяевам наращивать свое преимущество, не отпуская их дальше, чем на семь очков. В средине второй десятиминутки одесситам удалось выровнять игру и даже выйти вперед, но подопечные Дениса Журавлева существенно прибавили и на большой перерыв ушли с преимуществом в пять очков.

15-минутная пауза пошла на пользу одесситам, которые совершили потрясающий рывок и сумели вырваться вперед. Прекрасная игра Витолса и Пустозвонова позволила хозяевам перехватить инициативу. Именно этот рывок стал судьбоносным для обеих команд. В итоге одесситы уверенно довели игру до победы, не позволив днепрянам вернуться домой с триумфом.

БК "Одесса" — "Днепр" 71:65 (9:11, 18:21, 23:11, 21:22)

"Одесса": Витолс (18 + 5 передач + 4 перехвата), Пустозвонов (15 + 10 подборов), Беликов (12 + 11 подборов + 3 перехвата), Хелманис (3 + 4 подбора), Новиков (2) — старт; Скрипец, Щепкин (14 + 3 перехвата), Шеляковс (4 + 6 подборов + 4 передачи), Ткачук, Прокопенко (3 + 4 подбора).

"Днепр": Мишула (26 + 4 подбора + 4 передачи), Вильховецкий (7), Закурдаев (2 + 3 перехвата), Сизов (10), Кушниров (4 + 5 подборов + 3 перехвата) — старт; Шундель (3), Ревзин (4 + 6 подборов + 4 передачи + 5 перехватов), Бондарчук (4), Фесенко (3), Кожемякин (2).

В параллельном матче «Политехник» уверенно переиграл «Черкаськи Мавпы». Харьковские баскетболисты не оставили шансов сопернику в Суперлиге Пари-матч, одолев его со счетом 94:85.

Со стартовых минут хозяева завладели игровым преимуществом, оставив действующему чемпиону Украины роль доганяющей команды. Настрой харьковчан на поединок настолько шокировал подопечных Максима Михельсона, что они никак не могли справиться с атаками соперника. Потрясающе пошла игра у Кромера, которого «Мавпы» не в силах были остановить. На большой перерыв «Политехник» уходил с преимуществом в 16 очков, а во второй половине встречи им удалось не только сохранить, а еще и увеличить свой гандикап.

А вот чемпион Украины игру полностью провалил. «Черкаськи Мавпы» явно были не готовы к такому напору и в итоге вынуждены были признать свое поражение.

"Политехник" — "Черкаськи Мавпы" 94:85 (27:18, 26:19, 20:22, 21:26)

"Политехник": Дэвис (16 + 5 подборов), Кромер (31 + 7 передач), Козлов (9 + 4 передачи), Грэм (15 + 13 подборов), Завадский (8) — старт; Рочняк (15 + 8 подборов), Чугунов (0 + 3 подбора), Кузнецов.

"Мавпы": Янг (19 + 4 подбора + 4 потери), Отверченко (10), Кольченко (15), Ткаченко (11 + 9 подборов), Коукли (6)— старт; Чумаков (6 + 5 подборов), Бояркин (5), Арнетт (9), Воевода (3), Сергеев, Руслов (1).



Как сообщал OBOZREVATEL, форвард южненского "Химика" Крис Джонс признан самым ценным игроком ноября Суперлиги Пари-Матч. К такому выводу пришли аналитики TM Parimatch, изучив множество игровых показателей.