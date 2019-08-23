Темнокожий украинский баскетболист Хоэль Боломбой, сбежавший в Россию и принявший гражданство РФ, страшно расстроен тем, что не сможет сыграть на чемпионате мира.

Хоэль Боломбой

"Очень обидно. У меня нет слов, чтобы описать то разочарование, которое я сейчас испытываю. Сыграть на ЧМ-2019 было моей мечтой", – сказал Боломбой в интервью Известиям.

Центровой родился в украинском Донецке, его мать Татьяна — русская, отец Жозеф — уроженец Республики Конго.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Боломбой стал участником драки в матче Венесуэла - Россия в рамках товарищеского турнира в Вероне.

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