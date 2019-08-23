Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

"Очень обидно": донецкого спортсмена-предателя настигла карма в России

2.1т Читать материал на украинском

Темнокожий украинский баскетболист Хоэль Боломбой, сбежавший в Россию и принявший гражданство РФ, страшно расстроен тем, что не сможет сыграть на чемпионате мира.

Хоэль Боломбой

Хоэль Боломбой

"Очень обидно. У меня нет слов, чтобы описать то разочарование, которое я сейчас испытываю. Сыграть на ЧМ-2019 было моей мечтой", – сказал Боломбой в интервью Известиям.

Центровой родился в украинском Донецке, его мать Татьяна — русская, отец Жозеф — уроженец Республики Конго.

Новости
Сбежавшего в Россию украинского спортсмена-предателя затравили в сети

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Боломбой стал участником драки в матче Венесуэла - Россия в рамках товарищеского турнира в Вероне.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Хоэль Боломбой
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
13
Смешно
2
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
тьфу блеать какая же ты обоз помойка. желтушная желтуха. пойду наверное снова на корр. там банят жёстко но хотя бы пишут нормальным языком.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...