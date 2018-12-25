''Об Украине должны знать'': Бродский прокомментировал работу в НОК

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский назвал для себя новым вызовом избрание в члены исполкома Национального олимпийского комитета (НОК).

"Во-первых, любую свою позицию, которую я занимаю, я воспринимаю не как звание, а как обязанность. Для меня это новые нагрузки, новые вызовы. Хотелось бы, чтобы наш украинский спорт развивался так, как в Европе, а не так, как это было у нас по остаточному принципу. Наша идеология – это продление жизни людей, здоровье, дети и победы. Украина существует, это великая и сильная держава и о нас должны знать. Это вызов, а не благодарность, нам не нужна благодарность, мы работаем и все", – сказал Бродский в интервью пресс-службе ФБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Федерации баскетбола Украины рассказали о глобальной реформе в проведении аматорских турниров.