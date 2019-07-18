"Нужно время": баскетболист сборной Украины рассказал о последствиях страшной травмы

Украинский баскетболист Александр Кобец, получивший жуткую травму в матче против Словении, практически восстановился и готов к продолжению карьеры в США.

"Мне сейчас 23 года. Это только начало моей карьеры. Да, я получил травму в свои 22 Это у меня заняло год, но не унесло ни перспективу, ни мою молодость. Реабилитация заняла почти 7 месяцев и еще не закончена. Я очень благодарен президенту ФБУ Михаилу Бродскому который мне очень помог. Оплатил мою страховку, поскольку клуб отказался это делать, ведь я получил травму, играя за сборную. Очень большую часть финансирования взял на себя Михаил Юрьевич. Ведь восстановление было очень дорогим –операция, работа с реабилитолагами, весь курс лечения. Поэтому я ему очень благодарен.

Я и дальше хочу реализовать себя в Америке и знаю, что сделаю это, могу это сделать. Нужно время и возможность. В первую очередь хочу реализовать себя там", – цитирует Кобца сайт Федерации баскетбола Украины.

Первые мгновения Александра Кобца после получения травмы FIBA

Баскетболист готов приступить к тренировкам в ноябре 2019 года, именно тогда, когда в США начинается сезон.

"Но контактные тренировки могу проводить значительно раньше. До этого мне нужно пройти хороший тренировочный сбор и постепенно привыкать к контакту. Я думаю, что очень скоро поеду в Америку. Буду работать сам и ждать подписания контракта там. Возможно это будет "Вашингтон", возможно другой клуб", - рассказал Кобец.

Напомним, что в февральских матчах квалификации Кубка мира-2019 игрок сборной Украины по баскетболу Александр Кобец получил тяжелую травму.

Новости Назван предварительный состав сборной Украины по баскетболу

Баскетболист "Кэпиталз Гоу-Гоу" вернулся в Америку, где прошел дополнительное медобследование. У украинца диагностировали разрыв крестообразных связок колена. Александру потребовалась операция и длительная реабилитация.

Как сообщал OBOZREVATEL, блестящая игра защитника сборной Украины Иссуфа Санона в матче против сборной Сербии, в которой наши баскетболисты сенсационно выиграли — 68:60, не осталась без внимания ведущего интернет-портала Международной федерации баскетбола(FIBA).

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