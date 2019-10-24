Новый сезон НБА: что ждет украинцев Михайлюка и Лэня

Конец октября - самая ожидаемая пора для фанатов баскетбола. Как иначе, если именно в этот период начинается новый сезон НБА!

В Украине старт НБА ждут со своим интересом и надеждой, что Алексей Лэнь и Святослав Михайлюк в этот раз заявят о себе еще больше. В прошлом сезоне оба баскетболиста прошли через хорошие перемены и попали в "Атланту Хоукс" и "Детройт Пистонс", где и начинают новый сезон.

Со стартом 74-го сезона НБА OBOZREVATEL рассматривает ключевые успехи украинцев в НБА и пытается спрогнозировать, что ждет наших парней в новом сезоне. А помогают нам в этом три баскетбольных специалиста, по-разному видевших и оценивающих Лэня и Михайлюка - экс-капитан сборной Украины Дмитрий Забирченко, известный данкер Дмитрий Кривенко и тренер Максим Михельсон, воспитавший Михайлюка в детской школе "Черкаських Мавп".

"Рад, что Лэнь попал в "Атланту" и начнет сезон там. Это не "Финикс", где на его позиции было много игроков и не совсем понятно, что от Алекса требовалось"

Алексей Лень несколько лет прозябал в "Финиксе", и в итоге так и не нашел своего места в команде. Но переход в "Атланту" в прошлом сезоне все изменил, и теперь на паркете НБА многие ожидают увидеть нового и куда более сильного украинца.

"По последнему времени мне в первую очередь запомнился прогресс Алекса. То ли Лэнь просто больше почувствовал уверенность, то ли тренер нашел новую роль для него, что позволило чувствовать комфортно и приносить максимум пользы команде. Очень рад, что он перешел именно в "Атланту", где зарекомендовал себя и получил игровое время", - говорит Дмитрий Забирченко.

Алексей Лэнь

"Нельзя не отметить и трехочковые броски, чего раньше не было в его арсенале. Тяжело сказать, почему так не было ранее - не разрешали, не давали возможность или еще что-то. Но в этом сезоне он круто начал попадать из-за дуги, тем самым подняв себе оценку и отношение других тренеров к себе. Большой и с хорошим броском - очень хорошая опция, которую, надеюсь, Алексей будет лишь развивать. В НБА настолько щепетильно относятся к каждой опции баскетболиста, что ранее просто не могли не обратить внимание на его бросок. Думаю, это была именно установка тренера в "Финиксе", типа: "У нас есть качественные шутеры, ты не должен бросать - отдай мяч и иди подбирай". Очень часто тренера считают, что работа "большого" состоит лишь в подборах и забросах из-под кольца", - говорит экс-баскетболист.

"Уверен, Лэнь начнет сезон игроком стартовой пятерки. Но когда начнутся первые переходы, там уже надо смотреть. У Алекса уже было в "Финиксе", что он начинал как стартовый, а потом его вытеснили после 10-12 игр. Это тоже очень сильно влияет, когда происходят такие расклады, и ты с игрока старта превращаешься в запасного. В НБА стартовый состав имеет особый статус, где есть стартовый состав и остальные", - уверен экс-капитан сборной Украины.

Новости Украинец Лэнь назвал свою цель на сезон в НБА

"Прошедший сезон Лэня для него был самым результативным - Алекс набирал гораздо больше очков, чем в предыдущие. Было видно, что Лэнь занял свое место в "Атланте", и ему комфортно там играть. Это не "Финикс", где на его позиции было много игроков, и было не до конца понятно, что от него требовалось. Я очень рад, что он продолжает играть в "Атланте", тем более, с таким человеком как Винс Картер. Надеюсь, в этом сезоне он покажет еще лучше результат и закрепится в статусе одного из лучших бигменов лиги", - взял слово Дмитрий Кривенко.

"Что в первую очередь помогло в "Атланте"? Доверие тренера и больше свободы действий. Только от тренера зависит, какие указания даются игроку - бороться лишь под кольцом или подключаться к атаке из других зон. Видно, что у Алекса есть уверенность на линии - почему бы и не бросать? Европейский опыт бигменов, которые смело "поливают" из-за дуги, уже есть в НБА. И Лэнь может стать еще одним из таких примеров", - уверен украинский данкер.

Алексей Лэнь (на заднем плане) претендует на место в стартовой пятерке

"Даже по самому Алексею видно, как на него благоприятно повлиял переход в "Атланту". Главное, что Лэнь смог еще больше раскрыть свои качества и сыграть куда мощнее, действительно поразив своей игрой", - сказал Максим Михельсон.

"Надеюсь, он будет игроком стартовой пятерки и станет еще больше доминировать на площадке. Будет очень круто, если Алексей станет еще более значимым игроком не просто "Атланты", но и всей лиги. Ведь потенциал этого парня до сих пор не раскрыт полностью, и перспективы здесь сумасшедшие", - считает тренер.

"Для Свята не важны имя франшизы и статусы, главное - играть. Нужно только найти свою команду"

Прошлое лето подарило много эйфории поклонникам Святослава Михайлюка. Попасть в "Лос-Анджелес Лейкерс" вместе с ЛеБроном Джеймсонм на первый год карьеры в НБА - сценарий почти фантастический. Но сказка продлилась всего полгода и вышла довольно скомканной, из-за чего украинец отправился покорять шанс №2 в "Детройт Пистонс".

Святослав Михайлюк в майке "Детройта"

"Конечно же, хочется видеть больше игровой практики у Святослава. Ведь у него сейчас очень важный процесс становления в НБА, когда надо закрепиться в своей команде. Он молодец, всего добивается большим трудом. Но все-равно для демонстрации своих качеств надо игровое время. Мне кажется, сейчас не важно, в какой бы команде он оказался. Главное - постоянно играть", - сказал Забирченко.

"На драфте не ты выбираешь команду, а команда выбирает тебя. Ты не можешь просто так решить, хочешь или не хочешь идти куда-то… В случае со Святом, с одной стороны, хорошо вышло с попаданием в "Лейкерс". Но с другой Лос-Анджелес - город с массой отвлекающих факторов. Когда ты - игрок НБА, уверен, там куча других соблазнов. Да, это вряд ли было главной проблемой. На первом плане другое - работа рук, первый год, мало игровой практики, а основное время занимают лишь тренировки. Оставаться после тренировки, приходить раньше, работать индивидуально с тренерами - это хорошо, но в итоге все же Свят играл мало. И этот трейд в "Детройт" тоже не совсем понятен. "Лейкерс" сколько бился за него, и сколько было сказано-обещано, но в итоге обменяли на возрастного "ролевика", - удивляется Дмитрий.

"Что касается "Детройта", то по словам главного тренера Дуэйна Кейси Свят должен играть и будет иметь четкую роль в команде. Но какую роль - сложно сказать. Сегодня они обещают, а на следующий день подписывают еще два игрока на позицию Михайлюка. И времени опять в обрез… Для Свята же не важно имя франшизы и статусы, главное - играть. Он очень силен физически, с отличным броском. Разве что добавить в защите, но со своим трудом он точно справится. Нужно только найти свою команду и играть. Посмотреть на того же Лэня - только появилось игровое время, так человек заиграл по-другому", - уверен экс-баскетболист.

Святослав Михайлюк (справа) в "Лейкерс" задержался лишь на полгода

"Очень хорошо, что Святу доверяют и верят в него (по крайней мере, на словах). Жаль, что в "Детройте" он провел не так много времени на площадке. Но вижу, что тренер очень хорошо отзывается о нем, и есть основания верить, что в следующем сезоне Свят будет иметь более значимую роль, чем сейчас, и раскроет все свои суперские навыки. И очень рад, что у него есть такие партнеры как Дерик Роуз", - сказал Кривенко.

"В ЛА Свят оказался не в том месте и не в то время? Можно и так сказать. В клубе с таким статусом и пришедшим ЛеБроном очень непросто - большое давление с разных сторон и сиюминутные ожидания. Туда, где приходит ЛеБрон, уже должна быть готовая команда бороться за титулы. У человека такого масштаба сейчас нет времени на наигровку молодых и постепенное развитие команды. Поэтому, думаю, именно в то время в ЛА Святу не было места. И я рад, что он попал в Детройт, где также меньше отвлекающих факторов как в Лос-Анджелесе. В "Детройте" Святу предстоит максимально сфокусироваться на своей карьере, ведь этот год будет показательным для него - надо хорошо себя проявить, чтобы закрепиться в Лиге. Если он это сделает, его ждет отличная карьера в НБА", - подытожил данкер.

"Можно сказать, что Михайлюк попал в историю, свойственную многим молодым игрокам при переходе в большие команды НБА. Святослав пришел в "Лейкерс" вместе с ЛеБроном и выходил на площадку в свете повышенных ожиданий. Тем не менее, не скажешь, что Святослав играл плохо или полностью провалился", - сказал Михельсон.

В "Детройт" Михайлюка взяли на перспективу, выменяв его 3-летний контракт. Мы много работали вместе летом, и его прогресс явно налицо. Сейчас он как никогда готов к НБА - как физически и технически, так и ментально. У него еще никогда не было такой отличной формы".

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