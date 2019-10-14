Новичок Суперлиги Пари-Матч сотворил грандиозную сенсацию

Новичок Суперлиги Пари-Матч "Прометей" сенсационно обыграл на выезде действующего обладателя Суперкубка и Кубка страны "Днепр".

Команда из Каменского торжествовала со счетом 60:67.

Бигмен днепрян Кирилл Фесенко выиграл спорный мяч и сам же через 14 секунд отправил его в корзину – 2:0 в пользу хозяев. Однако, уже в первой своей атаке бигментепер уже "Прометея" Майерс также был точным. Но после этого команда Дениса Журавлева начала рывок 7:0, а следующие свои баллы гости сумели набрать лишь на четвертой минуте игры.

Днепр – Прометей ФБУ

14:5 – именно такой счет был в матче за три минуты до конца первой четверти, но гости сумели вовремя прийти в себя и минимизировать отрыв перед перерывом – 16:12.

Во втором периоде команды продолжили играть в защитный баскетбол. Каждый из десяти игроков на паркете старался максимально отработать в защите, что в итоге и дало свой результат – на двоих за 20 минут команды набрали ровно 50 баллов – 27:23.

Третья четверть для обоих коллективов стала гораздо результативнее, ведь по ее итогам команды набрали больше баллов, чем за предыдущие два периода.

Лучше же работали в атаке и защите гости: при отсутствии Кулпеппер, который получил повреждение во второй четверти, хорошо себя проявили Трент и Майерс, которые повели команду за собой в важный момент.

В четвертой десятиминутке за три минуты до конца игры пятый фол получил днепрянин Макс Корниенко, и в клатч-тайм команда Журавлева вкатилась без опытного центра. В решающий же момент капитан "Днепра" Стас Тимофеенко не попал два дальних броска, которые могли бы дать надежду хозяевам на спасение. В итоге 60:67 – первое поражение в сезоне для "Днепра", и четвертая подряд победа для "Прометея".

Лучшим в составе обеих команд стал Майкл Майерс, за 29 минут набрал 16 очков, собрал 9 подборов и хорошо работал в защите.

"Днепр – "Прометей" – 60:67 (16:12, 11: 11,24: 27 9:17)

"Днепр": Дугат 10 + 5 передач, Закурдаев 7 + 6 подборов, Глебов 3 + 6пидбирань, Тимофеенко 9, Фесенко 11 + 11 подборов – старт; Чумаков 8, Шундель 2, Санон, 6 Корниенко 4 + 11 подборов, Коломойский.

"Прометей": Кулпеппер 0, Майерс 16 + 9 подборов, Сидоров 2, Лукашов 7, Миллер 5, Трент 19 Конате 2, Мальчевский 5, Антипов 11.

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