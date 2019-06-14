Новичок Суперлиги Пари-Матч подал заявку на участие в еврокубках

Три украинских баскетбольных клубы претендуют на участие в еврокубках в сезоне 2019/2020.

Финалист Суперлиги Пари-Матч столичный "Киев-Баскет" подал заявку на участие в Лиге чемпионов FIBA. При этом чемпион Украины "Химик" от участия в евросезоне отказался.

Оформили заявку на участие в Кубке Европы FIBA обладатель Кубка Украины "Днепр", а также чемпион Высшей лиги и новичок Суперлиги Пари-Матч "Прометей".

БК "Прометей"

При этом ситуацию с командой из Каменского будет рассматриваться FIBA отдельно: по правилам на участие в еврокубках не может претендовать клуб, который не провел прошлый сезон в элитном дивизионе национального первенства.

Но в случае нехватки участников "Прометей" может получить возможность сыграть в еврокубках. Члены исполкома Федерации баскетбола Украины эту инициативу поддержали.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины объявила о расширении Суперлиги Пари-Матч.

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