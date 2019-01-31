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НОК Украины нашел деньги на подготовку баскетбольных сборных 3х3 к Олимпиаде-2020

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Национальный олимпийский комитет Украины привлек средства на подготовку украинских баскетболистов к летней Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в Токио.

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3

ФБУ

Благодаря сотрудничеству с Олимпийской солидарностью Международного олимпийского комитета Украине удалось привлечь 1,25 миллиона гривен для подготовки женских и мужских сборных по баскетболу. Эти средства будут направлены на тренировочные сборы, а также участие в международных соревнованиях в течение 2019-2020 годов.

"Игровые виды спорта в нашей стране имеют большую популярность. Верю, что нашим командам по силам пробиться в олимпийский Токио. В частности, вселяют надежду стабильные успехи наших баскетбольных сборных 3х3. Мы прекрасно помним "серебряное" выступление на Европейских играх-2015 и "бронзовый" триумф на прошлогоднем чемпионате Европы наших девушек, а также достижение на чемпионате мира-2017 украинских ребят, которые стали третьими. Уверен, эти средства, привлеченные Национальным олимпийским комитетом от международных партнеров, позволят нашим сборным успешно преодолеть олимпийскую квалификацию и удачно выступить на Олимпийских играх-2020", – цитирует пресс-служба НОК Украины Сергея Бубку.

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Все шесть: Украина установила уникальное достижение в баскетболе 3х3

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2017 года баскетбол 3х3 вошел в программу ОИ-2020 в Токио.

Ранее женский квартет в составе Анны Зарицкой, Дарьи Завидной, Оксаны Моловой и Кристины Филевич привез "бронзу" чемпионата мира по баскетболу 3х3.

На чемпионате Европы по баскетболу 3х3 "бронзу" добыла и мужская баскетбольная сборная – Станислав Тимофеенко, Александр Кобец, Дмитрий Липовцев и Максим Закурдаев.

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Темы
Баскетбол 3х3Олимпиада-2020
Теги
Национальный олимпийский комитет Украинысборная Украины по баскетболу
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