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7 февраля • обновлено в 08:29
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"Николаев" выиграл битву аутсайдеров Суперлиги Пари-Матч

1.5т
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МБК "Николаев" одержал тяжелую победу над "Харьковскими Соколами" в битве аутсайдеров Суперлиги Пари-Матч.

"Корабелы" были сильнее на своей площадке – 81:64.

Игра получилось очень интересной, подарив болельщикам невероятные эмоции. Гости с первых минут навязали сопернику свой баскетбол и смогли оторваться на пять пунктов в начале второй четверти.

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Николаев – Соколы

Николаев – Соколы

ФБУ

Наставник николаевской команды Владимир Черний отреагировал на ситуацию тайм-аутом, который благоприятно повлиял на его подопечных. Хозяева паркета сумели перевернуть ход матча и перед большим перерывом вели в семь пунктов.

Тренеру "соколов" Евгению Мурзину удалось встряхнуть своих ребят, которые вновь вышли вперед в начале третьей 10-минутке. Но после этого "корабелы" смогли взять себя в руки и уйти в отрыв. Хозяева получили комфортное преимущество в 12 пунктов, которое сохранили до финальной сирены.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" вышел в плей-офф Кубка Европы ФИБА и узнал соперника по четвертьфиналу.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Суперлига
Теги
Харьковские Соколы МБК Николаев
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dfhdfhdf dfdfhdf
dfhdfhdf dfdfhdf
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100****! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://cuz.su/menso
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