"Николаев" выиграл битву аутсайдеров Суперлиги Пари-Матч

МБК "Николаев" одержал тяжелую победу над "Харьковскими Соколами" в битве аутсайдеров Суперлиги Пари-Матч.

"Корабелы" были сильнее на своей площадке – 81:64.

Игра получилось очень интересной, подарив болельщикам невероятные эмоции. Гости с первых минут навязали сопернику свой баскетбол и смогли оторваться на пять пунктов в начале второй четверти.

Новости Украинец Лэнь переходит в новую команду НБА

Николаев – Соколы ФБУ

Наставник николаевской команды Владимир Черний отреагировал на ситуацию тайм-аутом, который благоприятно повлиял на его подопечных. Хозяева паркета сумели перевернуть ход матча и перед большим перерывом вели в семь пунктов.

Тренеру "соколов" Евгению Мурзину удалось встряхнуть своих ребят, которые вновь вышли вперед в начале третьей 10-минутке. Но после этого "корабелы" смогли взять себя в руки и уйти в отрыв. Хозяева получили комфортное преимущество в 12 пунктов, которое сохранили до финальной сирены.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" вышел в плей-офф Кубка Европы ФИБА и узнал соперника по четвертьфиналу.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!