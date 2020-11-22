"Николаев" победил "Соколов" в Суперлиге Париматч

Максим Иншаков Баскетбол 16:44, 22.11.2020 Обновлено: 17:04, 22.11.2020

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 22 ноября, состоялся единственный поединок в Суперлиге Париматч.

Сильная игра американских легионеров помогла МБК "Николаев" обыграть дома "Харьковских Соколов" (81:73) и добыть вторую победу в сезоне.

Дополнительной мотивацией для хозяев, у которых до этого была только одна победа в восьми матчах, был день рождения главного тренера Валентина Берестнева.

Впрочем навязать гостям свою игру с начала встречи николаевцам не удалось. Практически вся первая половина игры продолжалась в равной борьбе. Хозяева немного лучше забивали, а гости больше теряли. Поэтому на большой перерыв команды ушли при шестиочковом преимущества "Николаева".

Самым результативным за две четверти стал Эдриан с 11 очками – единственный, кто до большого перерыва набрал дабл. Третя четверть общего баланса не изменила. С началом заключительной 10-минутки гости попытались спастись. Счет на мгновение выровнялся. Однако хозяева были более сосредоточенными на заключительных минутах.

МБК "Николаев" – "Харьковские Соколы" 81:73 (24:18, 20:20, 19:19, 18:16)

Николаев: Колтер (12), Омоэра (10 + 8 подборов + 5 передач), Дубоненко (8), Конате (15 + 4 подбора), Эдриен (21 + 7 подборов) — старт; Эдж (7), Кушниров (1), Хохоник, Заплотинский (1), Адедиран (6 + 5 подборов).

Соколы: Граф (15), Бояркин (5 + 8 передач), Боггс (2), Немцу (4 + 7 подборов), Дэнди (20 + 8 подборов) — старт; Месяц (11), Мусиенко (2), Чумаков (14 + 6 подборов), Тарасенко.

Турнирная таблица

Отметим, что Суперлига Париматч берет паузу из-за матчей сборных в отборе на Евробаскет-2021. Накануне главный тренер сборной Украин Айнарс Багатскис назвал состав команды на предстоящие поединки.

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