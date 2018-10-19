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Первое поражение лидера: результаты Суперлиги Пари-Матч 19 октября

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"Запорожье" нанесло первое поражение "Днепру" в Суперлиге Пари-Матч. В днепровском дерби хозяева обыграли вице-чемпиона Украины со счетом 89:79.

Старт поединка вышел очень динамичным. На трехочковый бросок "Запорожья" "Днепр" ответил невероятным рывком в 8 очков. После тайм-аута хозяева сумели собраться и не только сократить отставание, а и выйти вперед. Правда, удержать преимущество "Запорожью" не удалось: первая четверть закончилась в пользу их соперника.

Во второй десятиминутке хозяева существенно прибавили, заставив своего оппонента отыгрывать преимущество в десять очков. Усталость "Днепра", который два дня назад сыграл непростой поединок с "Левски", очень быстро сказалась на счете: на большой перерыв гости уходили с огромным отставанием.

После перерыва "Запорожье" продолжало наращивать свое преимущество, не давая подопечным Дениса Журавлева шансов на возвращение интриги в поединок. В итоге "свежие" хозяева, которые имели в запасе неделю для подготовки у матчу с "Днепром", использовали свое преимущество, чтобы нанести первое поражение вице-чемпиону Украины в нынешнем сезоне Суперлиги Пари-Матч.

Запорожье - Днепр

Запорожье - Днепр

ФБУ

Запорожье - Днепр

Запорожье - Днепр

ФБУ

Запорожье - Днепр

Запорожье - Днепр

ФБУ

Запорожье - Днепр

Запорожье - Днепр

ФБУ

Запорожье - Днепр

Запорожье - Днепр

ФБУ

Запорожье - Днепр

Запорожье - Днепр

ФБУ

Запорожье - Днепр

Запорожье - Днепр

ФБУ

Запорожье - Днепр

Запорожье - Днепр

ФБУ

Запорожье - Днепр

Запорожье - Днепр

ФБУ

Запорожье - Днепр

Запорожье - Днепр

ФБУ

Запорожье - Днепр

Запорожье - Днепр

ФБУ

Запорожье - Днепр

Запорожье - Днепр

ФБУ

Запорожье - Днепр

Запорожье - Днепр

ФБУ

БК "Запорожье" – "Днепр" 89:79 (22:27, 25:10, 21:19, 21:23)

БК "Запорожье": Холтон (19 + 6 передач), Кондраков, Мироненко (8 + 5 подборов), Хилл (24 + 12 подборов + 4 блок-шота), Анисимов – старт; Трент (24 + 5 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Тарасенко (11 + 7 подборов + 4 перехвата), Овдеенко (3), Буц, Теряник.

"Днепр": Закурдаев (8), Мишула (11 + 4 передачи), Сизов (6), Тимофеенко (8 + 7 подборов + 9 передач), Кушниров (2) – старт; Ревзин (14), Шундель (12), Прокопенко (12 + 9 подборов + 2 блок-шота), Кожемякин (6), Натяжко (0 + 6 подборов), Бондарчук.

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В Суперлиге Пари-Матч приняли историческое решение

В другом поединке Суперлиги Пари-Матч МБК "Николаев" дома обыграл харьковский "Политехник" со счетом 72:65. Обе команды были настроены решительно, ведь в нынешнем сезоне они не выиграли ни одного поединка.

"Политехник" здорово начал и почти всю первую 10-минутку удерживал небольшое преимущество. И хотя хозяевам под конец четверти удалось обогнать соперника, харьковчане ушли на перерыв с преимуществом в два очка.

В начале второй десятиминутки "Николаев" существенно прибавил и сумел обойти своих оппонентов. "Политехник" несколько раз был в шаге от того, чтобы догнать соперника, тем не менее на большой перерыв ушел с отставанием в три очка.

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В третьей четверти "Николаев" продемонстрировал невероятную результативность, увеличив отрыв от соперника до 9 баллов. Гости, несмотря на огромное желание сократить отставание, не сумели этого сделать.

Концовка матча выдалась очень интересной. Харьковчане пытались сократить отрыв и не отпускать соперника далеко вперед, но отобрать победу у "Николаева" не смогли.

Николаев - Политехник

Николаев - Политехник

ФБУ

Николаев - Политехник

Николаев - Политехник

ФБУ

Николаев - Политехник

Николаев - Политехник

ФБУ

Николаев - Политехник

Николаев - Политехник

ФБУ

Николаев - Политехник

Николаев - Политехник

ФБУ

Николаев - Политехник

Николаев - Политехник

ФБУ

Николаев - Политехник

Николаев - Политехник

ФБУ

Николаев - Политехник

Николаев - Политехник

ФБУ

Николаев - Политехник

Николаев - Политехник

ФБУ

Николаев - Политехник

Николаев - Политехник

ФБУ

Николаев - Политехник

Николаев - Политехник

ФБУ

Николаев - Политехник

Николаев - Политехник

ФБУ

Николаев - Политехник

Николаев - Политехник

ФБУ

Николаев - Политехник

Николаев - Политехник

ФБУ

Николаев - Политехник

Николаев - Политехник

ФБУ

Николаев - Политехник

Николаев - Политехник

ФБУ

МБК "Николаев" – "Политехник" 72:65 (14:16, 22:17, 20:16, 16:16)

МБК "Николаев": Зотов (12 + 3 перехвата + 4 потери), Попов (6 + 6 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Мусиенко (14 + 6 подборов), Онуфриев (12 + 3 блок-шота), Аникиенко (10 + 7 подборов + 4 перехвата) – старт; Давидюк (8), Адедиран (4), Жуковский (4 + 5 подборов), Тонченко (2 + 4 передачи), Бобров, Приймак.

"Политехник": Дэвис (9 + 4 передачи + 3 перехвата), Козлов (15), Натесан (15 + 4 передачи + 7 потерь), Рочняк (9), Вуйович (10 + 8 подборов) – старт; Картер (6 + 9 подборов + 2 блок-шота), Чугунов (1), Кузнецов, Павленко, Спасич.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" в драматичном поединке уступил "Химику".

Читайте все новости по теме "Чемпионат Украины по баскетболу" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Украины по баскетболу
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Калинина Тина
Калинина Тина
Пьющему не нужна кодировка! Самый отпетый пьяница "завяжет" с алкоголем если ему подсыпать... http://emisora.ga/prosto
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