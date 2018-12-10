"Николаев" обыграл "Химик" в Суперлиге Пари-Матч

В понедельник, 10 декабря, состоялся очередной поединок регулярного сезона чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч. МБК "Николаев" нанес поражение "Химику" - 77:83.

Начало матча стало настоящим кошмаром для Химика. Игроки из Южного не могли взять подбор даже на своём щите (только 1 за всю стартовую четверть) и лишь беспомощно наблюдали, как Алексей Адедиран господствует под кольцами. Николаев воспользовался этим, а также промахами соперника из-за дуги и ушёл в отрыв. Даже во втором периоде хозяевам не сразу удалось прийти в себя, и по-настоящему включились в борьбу они, только когда разница достигла отметки "-20".

Химик - Николаев ФБУ

Однако после большого перерыва команда Виталия Степановского преобразилась. Химик агрессивно действовал в "краске", а Кристофер Джонс и Дион Эдвин раз за разом вынуждали оппонентов нарушать правила. Хозяева почти догнали соперника, трижды сокращая отставание до 2 очков. Дважды после этого николаевцы забивали в ответной атаке, а ещё раз Сергей Павлов и Александр Рябчук упустили возможности выравнять положение. Южненцы сражались до конца, но очередной подбор в нападении Адедирана на последней минуте поставил крест на их усилиях.

Химик – Николаев – 77:83 (15:27, 15:21, 31:21, 16:14)

Химик: Эдвин (21 + 5 подборов), Марченко (3), Войналович (2), Павлов (6 + 6 подборов + 4 передачи), К. Джонс (22 + 5 подборов) – старт; Мальчевский (10), Рябчук (3), Антипов (2), Сидоров (8)

Николаев: Зотов (19 + 4 передачи), Попов (14 – 4 потери), Приймак (8 + 6 подборов), Онуфриев (11 + 5 подборов), Адедиран (10 + 9 подборов) – старт; Омоэра (6 + 7 подборов), Хохоник, Тонченко (1), Давыдюк (7), Жуковский (7)

Напомним, что несколькими днями ранее "Днепр" на последних секундах вырвал победу у "Киев-Баскета" в Суперлиге Пари-Матч. Поединок на СК "Меридиан" завершился со счетом 78:79.