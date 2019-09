Худший в истории: США опозорились на ЧМ по баскетболу

Сборная США вновь потерпела поражение на чемпионате мира по баскетболу, который в эти дни проходит в Китае.

После сенсационной неудачи в четвертьфинальной битве с Францией подопечные Грега Поповича в турнире за 5-8 места уступили сербам – 89:94.

"Звездно-полосатые" просто отвратительно начали поединок, пропустив уже в первой четверти 32 очка и завершив ее с отставанием в невероятные 25 пунктов. Сербы, обеспечив себе настолько комфортное преимущество, начали играть строго на результат.

.@Khris22m steals it and slams it on the other end 🔨



End of Q3: 🇷🇸 71 - 68 🇺🇸#SRBUSA #USAGotGame #FIBAWC @usabasketball pic.twitter.com/ZdcHxyKVKp