Худший в истории: США опозорились на ЧМ по баскетболу

Сборная США вновь потерпела поражение на чемпионате мира по баскетболу, который в эти дни проходит в Китае.

После сенсационной неудачи в четвертьфинальной битве с Францией подопечные Грега Поповича в турнире за 5-8 места уступили сербам – 89:94.

США – Сербия

США – Сербия

"Звездно-полосатые" просто отвратительно начали поединок, пропустив уже в первой четверти 32 очка и завершив ее с отставанием в невероятные 25 пунктов. Сербы, обеспечив себе настолько комфортное преимущество, начали играть строго на результат.

Американцам перед большим перерывом удалось сократить отставание в счете до четырех баллов, однако во второй половине они стали допускать много потерь и так и не смогли перевести игру хотя бы в овертайм.

США – Сербия

США – Сербия

США – Сербия

Таким образом, Штаты впервые в своей истории не попали даже в топ-6 одного из трех крупнейших турниров, в которых принимают участие (Олимпиада, ЧМ и чемпионат Америки).

Как сообщал OBOZREVATEL, грудь бразильской фанатки едва не сорвала трансляцию матча чемпионата мира по баскетболу 2019 года.

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