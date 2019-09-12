Худший в истории: США опозорились на ЧМ по баскетболу

Сборная США вновь потерпела поражение на чемпионате мира по баскетболу, который в эти дни проходит в Китае.
После сенсационной неудачи в четвертьфинальной битве с Францией подопечные Грега Поповича в турнире за 5-8 места уступили сербам – 89:94.
🇷🇸🙌 Serbia beat @usabasketball in a thrilling ending! #SRBUSA— Basketball World Cup (@FIBAWC) 12 сентября 2019 г.
#SrbijaGotGame @KSSrbije #FIBAWC pic.twitter.com/PsUF51lgY1
США – Сербия
США – Сербия
"Звездно-полосатые" просто отвратительно начали поединок, пропустив уже в первой четверти 32 очка и завершив ее с отставанием в невероятные 25 пунктов. Сербы, обеспечив себе настолько комфортное преимущество, начали играть строго на результат.
.@Khris22m steals it and slams it on the other end 🔨— Basketball World Cup (@FIBAWC) 12 сентября 2019 г.
End of Q3: 🇷🇸 71 - 68 🇺🇸#SRBUSA #USAGotGame #FIBAWC @usabasketball pic.twitter.com/ZdcHxyKVKp
Американцам перед большим перерывом удалось сократить отставание в счете до четырех баллов, однако во второй половине они стали допускать много потерь и так и не смогли перевести игру хотя бы в овертайм.
США – Сербия
США – Сербия
США – Сербия
Таким образом, Штаты впервые в своей истории не попали даже в топ-6 одного из трех крупнейших турниров, в которых принимают участие (Олимпиада, ЧМ и чемпионат Америки).
Как сообщал OBOZREVATEL, грудь бразильской фанатки едва не сорвала трансляцию матча чемпионата мира по баскетболу 2019 года.
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