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12 сентября • обновлено в 20:42
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Худший в истории: США опозорились на ЧМ по баскетболу

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Сборная США вновь потерпела поражение на чемпионате мира по баскетболу, который в эти дни проходит в Китае.

После сенсационной неудачи в четвертьфинальной битве с Францией подопечные Грега Поповича в турнире за 5-8 места уступили сербам – 89:94.

США – Сербия

США – Сербия

США – Сербия

США – Сербия

"Звездно-полосатые" просто отвратительно начали поединок, пропустив уже в первой четверти 32 очка и завершив ее с отставанием в невероятные 25 пунктов. Сербы, обеспечив себе настолько комфортное преимущество, начали играть строго на результат.

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Американцам перед большим перерывом удалось сократить отставание в счете до четырех баллов, однако во второй половине они стали допускать много потерь и так и не смогли перевести игру хотя бы в овертайм.

США – Сербия

США – Сербия

США – Сербия

США – Сербия

США – Сербия

США – Сербия

Таким образом, Штаты впервые в своей истории не попали даже в топ-6 одного из трех крупнейших турниров, в которых принимают участие (Олимпиада, ЧМ и чемпионат Америки).

Как сообщал OBOZREVATEL, грудь бразильской фанатки едва не сорвала трансляцию матча чемпионата мира по баскетболу 2019 года.

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Читайте все новости по теме "Чемпионат мира по баскетболу" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат мира по баскетболу
Место
Китай
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Карпов Стас
Карпов Стас
Это Путин виноват.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Карпов Стас, винувата лінь, а твій ідол - просто старий лузер.
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