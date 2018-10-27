Невероятная борьба в Одессе: результаты Суперлиги Пари-Матч 27 октября

В потрясающем поединке в Одессе "Запорожье" на последних секундах вырвало победу у местной команды со счетом 94:97. Подопечные Дмитрия Щиглинского завершили первый круг соревнований в статусе лидера Суперлиги Пари-Матч.

Команды с первых минут включились в борьбу, демонстрируя, почему в нынешнем сезоне потерпели всего по одному поражению. Соперники по очереди захватывали лидерство в противостоянии, однако оторваться от оппонента не могли. В итоге первую четверть "Одесса" завершила с небольшим преимуществом, которое продолжала наращивать по ходу второй десятиминутки в первую очередь благодаря великолепной игре Беликова. Но на экваторе четверти "Запорожье" вырвалось в лидеры и несмотря на все попытки "одесситов" завладеть преимуществом, почти продержались до большого перерыва. Однако точный кидок Щепкина за пять секунд до сирены вернул паритет в поединок.

ФБУ

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Борьба за лидерство продолжилась в третьей десятиминутке. Команды не отпускали друг друга дальше расстояния одной атаки и в итоге отложили вопрос об определении лидера до последней четверти.

Концовка получилась невероятно яркой и зрелищной. Небольшой гандикап, который "Запорожье" набрало по ходу старта десятиминутки, практически нивелировал Щепкин. Но отличные действия Хилла и Трента в атаке поставили точку в определении победителя встречи.

"Одесса" – "Запорожье" – 94:97 (29:26, 23:26, 14:15, 28:30)

"Одесса": Витолс (8 + 3 перехвата – 5 потерь), А. Прокопенко (4 + 4 передачи), Беликов (22 + 3 перехвата), Хелманис (14 + 4 передачи), Тищенко (4 + 7 подборов) – старт; Ал. Щепкин (23), Пустозвонов (8), Шеляковс (9 + 7 подборов), Ткачук (2 + 7 передач), Р. Кривич

"Запорожье": Холтон (23 + 4 передачи + 3 перехвата), Кондраков (10), Мироненко (3), К. Хилл (19 + 8 подборов), Буц (2) – старт; Трент (23 + 4 перехвата – 5 потерь), Тарасенко, Овдеенко (13), В. Анисимов (4 + 2 блок-шота)

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