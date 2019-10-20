Непростая победа чемпиона: результаты Суперлиги Пари-Матч 20 октября

Южненский "Химик" добыл непростую победу в гостевом матче регулярного сезона чемпионата Украины по баскетболу против "Запорожья". Встреча на площадке ДС "Юность" завершилась со счетом 81:88.

Химик завладел преимуществом в дебюте игры, реализовав 4 из 7 трехочковых за первую четверть, в то время как хозяева выполнили 6 ложных дальних бросков. Запорожцы подтянулись к концу первого 10-минутного отрезка, воспользовавшись серией подборов на чужом щите и энергичной работой в нападении от Брэндона Рэндольфа. Но в защите у команды Валерия Плеханова проблем хватало - запорожцы пропустили 29 очков, позволив чемпиону получить 9 баллов преимущества.

Во второй четверти Химик дважды промахнувшись с дальнего расстояния, отказался от трехочковых атак, и в целом в нападении действовал уже не так уверенно. Этим воспользовались хозяева, у которых еще за первую половину 18 очков набрал Рэндольф, сократив отставание перед большим перерывом до 6 баллов. Запорожцы малую серьезное преимущество на подборах, что помогло им набрать 12 очков второго шанса еще в первой половине при всего 4 в Химика.

В третьей четверти хозяева продолжили погоню и продолжили успешно. Запорожье действовал агрессивнее соперника и сумел окончательно вернуться в игру, получив 4 очка преимущества перед заключительной четвертью.

Но решающий отрезок был за Химиком, который быстро вернул себе лидерство, сделав рывок 11: 4 в дебюте четвертой четверти. Салливан при поддержке Марченко и Войналовича вели игру гостей в атаке, в то время как Запорожье потерял темп, начал ошибаться в нападении и отпустил победу. Команда Виталия Степановского навязала сопернику свою игру в четвертой четверти и выиграла матч со счетом 88:81. Запорожцы второй раз подряд проиграли дома, а Химик получил свою первую выездную победу сезона.

Запорожье свой следующий матч сыграет 1 ноября на выезде против Черкаських Мавп, а Химик 2 ноября дома принимать Николаев.

БК Запорожье — Химик 81:88 (20:29, 21:18, 26:16, 14:25)

Запорожье: Сталлворт (8 + 4 передачи), Рэндольф (22 + 5 подборов + 6 передач), Немцу, Шевченко (11 + 7 подборов), Симмонс (13 + 8 подборов) — старт; Буц (1), Кожемякин (16), Титов (5), Харрис (5).

Химик: Уильямс (19 + 6 передач), Козак (2), Марченко (15), Ковалев (6 + 6 подборов), Угба (8 + 4 подбора) — старт; Рябчук (2), Рахимшаиков, Войналович (11 + 6 подборов), Горобченко (6 + 4 передачи), Салливан (19 + 7 подборов + 5 потерь).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Николаев" в Суперлиге Пари-Матч проиграл дома "Днепру" 73:80.

18 октября лавным событием игрового дня стало поражение чемпиона "Химика" от новичка лиги "Прометея".

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