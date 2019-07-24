"Ненавижу": тренер сборной Украины рассказал о главной особенности команды

Новый главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис анонсировал приглашение в состав команды иностранца.

Об этом специалист заявил во время первых под своим руководством тренировочных сборов "желто-синих". "Я уже даже знаю кандидатуру, но не скажу. Ведутся переговоры. Если все пойдет, как это видит Федерация, как это вижу я, то сборная Украины будет выступать на самом высоком уровне", – отметил специалист.

Он также подчеркнул, что одной из главных задач его штаба станет решение проблемы с перебором центровых.

Айнарс Багатскис ФБУ

"Тут центровых хватает на 2,5 команды и это уже наша с тренерами задача, разобраться, как мы будем их использовать. Может быть, не хватает агрессивного маленького игрока, который помогал бы стать лучше партнерам, но у нас есть все предпосылки, чтобы сыграть первым номером. Украина, как и Латвия, раньше любила играть вторым номером, но я ненавижу фразу "красивые поражения". Лучше некрасиво выиграть, чем некрасиво проиграть", – подчеркнул Багатскис.

В то же время, по его словам, он намерен привить "желто-синим" агрессивный баскетбол. "Я бы хотел, чтобы мы играли агрессивно на обеих сторонах площадки с быстрым переходом в атаку, но самое главное, хотелось бы, чтобы мы играли умно. Мы должны быть жесткими и где-то грубыми на поле и, как я вижу, можем так играть. Мы далеко не старая команда, у нас есть опытные игроки, но все они знают, как играть быстро. Моя задача сделать так, чтобы команда играла умно", – резюмировал наставник "желто-синих".

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по баскетболу во время своего первого тренировочного сбора под руководством Айнарса Багатскиса проведет два товарищеских матча с командой Беларуси.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!