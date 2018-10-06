МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

''Не справились'': Мурзин прокомментировал поражение от "Черкаських Мавп"

568Читать материал на украинском

Главный тренер дебютанта Суперлиги Пари-матч "Киев-Баскета" Евгений Мурзин проанализировал игру своих подопечных в стартовом поединке сезона. Столичная команда проиграла действующему чемпиону Украины – "Черкаським Мавпам" в напряженном поединке.

"Игра немножко пошла не по нашему сценарию. Пропустили очень много легких необязательных очков. Не справились с легионерами "Черкаських Мавп". 41 очко от них – это очень много. Хотя разбирались и готовились к ним. Выиграть нам сегодня помешала плохая реализация, очень много не забили своих свободных бросков, но проявили характер, бились", - оценил действия своих игроков украинский специалист на послематчевой пресс-конференции.

Евгений Мурзин

Евгений Мурзин

ФБУ

Новости
В Суперлиге Пари-Матч приняли историческое решение

Мурзин отметил, что игроки очень старались, однако не справились с игрой в защите.

"Проигрывали в десять очков дважды, но возвращались в игру. Догоняли, повели, но не хватило нам где-то может быть и ротации состава, и правильных действий в концовке, в первую очередь в защите. Оборона предопределила результат. Я считаю, что 80 очков для нас – это много. План на игру был – играть от защиты. Мы разбирали Черкассы, у нас было время подготовиться. Всех поздравляю, игра получилась напряженной, интересной", - подытожил наставник "Киев-Баскета".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Запорожье" в невероятном поединке одержало победу над "Николаевом".

Читайте все новости по теме "Чемпионат Украины по баскетболу" на OBOZREVATEL.

Темы
Чемпионат Украины по баскетболуСуперлига
Персона
Евгений Мурзин
Место
УкраинаКиев
Объект
Киев-Баскет
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
. .
. .
😮😱🡆 snip.li/DpszH 🡄😱😮
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги