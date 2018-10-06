''Не справились'': Мурзин прокомментировал поражение от "Черкаських Мавп"

Главный тренер дебютанта Суперлиги Пари-матч "Киев-Баскета" Евгений Мурзин проанализировал игру своих подопечных в стартовом поединке сезона. Столичная команда проиграла действующему чемпиону Украины – "Черкаським Мавпам" в напряженном поединке.

"Игра немножко пошла не по нашему сценарию. Пропустили очень много легких необязательных очков. Не справились с легионерами "Черкаських Мавп". 41 очко от них – это очень много. Хотя разбирались и готовились к ним. Выиграть нам сегодня помешала плохая реализация, очень много не забили своих свободных бросков, но проявили характер, бились", - оценил действия своих игроков украинский специалист на послематчевой пресс-конференции.

Евгений Мурзин ФБУ

Мурзин отметил, что игроки очень старались, однако не справились с игрой в защите.

"Проигрывали в десять очков дважды, но возвращались в игру. Догоняли, повели, но не хватило нам где-то может быть и ротации состава, и правильных действий в концовке, в первую очередь в защите. Оборона предопределила результат. Я считаю, что 80 очков для нас – это много. План на игру был – играть от защиты. Мы разбирали Черкассы, у нас было время подготовиться. Всех поздравляю, игра получилась напряженной, интересной", - подытожил наставник "Киев-Баскета".

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