"Не отказался бы..." Тренер сборной Украины рассказал о прогрессе Лэня и Михайлюка

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис прокомментировал выступления украинских игроков – Святослава Михайлюка и Алексея Лэня – в чемпионате НБА.

"Я слежу за их ситуацией. Рад, что и Лэнь, и Михайлюк имеют достаточно игрового времени в своих командах. Как по мне, то оба проводят хороший сезон, хотя могут еще лучше. Для Святослава нынешний сезон вообще суперважный, и я рад, что он прогрессирует. От этих двух баскетболистов, не побоюсь сказать, не отказался бы ни один тренер мира", – отметил Багатскис в интервью пресс-службе ФБУ.

Айнарс Багатскис fbu.ua

Он добавил, что сборная Украины будет вынуждена стартовать в квалификации к Евробаскету-2021 без своих представителей в НБА.

"Я надеюсь, что болельщики понимают, что зимой нам придется обходиться без помощи этих игроков. Они, как и представители клубов, играющих в турнирах под эгидой Евролиги, нам не помощники", – заявил наставник "сине-желтых".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сборная Украины узнала расписание матчей в квалификационном турнире Евробаскета-2021. Отборочный раунд для "сине-желтых" стартует в феврале 2020-го матчем с командой Австрии.

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