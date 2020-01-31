Не имел права: вскрылась правда о крушении вертолета Коби Брайанта

Пилот Ара Зобаян, управлявший разбившимся вертолетом баскетболиста Коби Брайанта, не имел законного права совершать полет из-за отсутствия федерального разрешения у владельца авиасудна.

Как сообщает агентство NYTimes, компания Island Express Helicopters, которой принадлежал вертолет Сикорский S-76, имела ограниченный сертификат, выданный Федеральным агентством гражданской авиации. На авиасудне разрешалось совершать полеты только в том случае, если видимость составляла не менее трех миль (4,8 км), а высота нижней границы облаков – не менее трехсот метров над землей.

Вертолет Коби Брайанта Сикорский S-76 Heavy.com

Несмотря на наличие в кабине вертолета новейшего оборудования и умение им пользоваться, Ара Зобаян имел право на совершение полетов лишь в условиях достаточной видимости.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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