Не имел права: вскрылась правда о крушении вертолета Коби Брайанта

Пилот Ара Зобаян, управлявший разбившимся вертолетом баскетболиста Коби Брайанта, не имел законного права совершать полет из-за отсутствия федерального разрешения у владельца авиасудна.
Как сообщает агентство NYTimes, компания Island Express Helicopters, которой принадлежал вертолет Сикорский S-76, имела ограниченный сертификат, выданный Федеральным агентством гражданской авиации. На авиасудне разрешалось совершать полеты только в том случае, если видимость составляла не менее трех миль (4,8 км), а высота нижней границы облаков – не менее трехсот метров над землей.
Вертолет Коби Брайанта Сикорский S-76
Heavy.com
Несмотря на наличие в кабине вертолета новейшего оборудования и умение им пользоваться, Ара Зобаян имел право на совершение полетов лишь в условиях достаточной видимости.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб Коби Брайант, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором запечатлено падение вертолета легенды НБА.
Появились первые видео и фото после авиакатастрофы вертолета в Калабасасе (округ Лос-Анджелес, Калифорния, США), в которой разбился Брайант.
Также была опубликована запись переговоров диспетчера с пилотом разбившегося вертолета.
Кроме того, стало известно о подвиге пилота, который сумел отвести аппарат от города.
Жена легендарного баскетболиста Ванесса выступила с первым заявлением после смерти мужа и дочери в крушении вертолета.
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