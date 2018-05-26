Не футбол: "Реал" провел неожиданную тренировку в Киеве

Мадридский "Реал" накануне финала Лиги чемпионов, в полном составе сыграл в баскетбол на домашней площадке "Киев-Баскета" (СК "Меридиан").

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.

Мадридцы провели неожиданную баскетбольную тренировку, это подтвердили очевидцы. Правда фотографировать и тем более снимать что-либо, "Реал" запретил. Более того сама работа в зале проходила в секретном режиме, сообщает пресс-служба ФБУ.

Одним из лучших на площадке с баскетбольным мячом был Криштиану Роналду. Несмотря на запрет снимать Криштиану не отказал в автографе на баскетбольном мяче.

Автограф Роналду на баскетбольном мяче после тренировки в "Меридиане" ФБУ

Напомним, что мадридский "Реал" и "Ливерпуль" в субботу, 26 мая, на поле НСК "Олимпийский" в Киеве определят победителя нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.