"Не было коллектива": Ягупова объяснила ранний вылет сборной Украины

Лидер сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова уверена, что причина поражения команды на Евробаскете-2019 в отсутствии сплоченности между игроками.

Алина Ягупова ФИБА

"Мое личное мнение, что в нашей команде очень много проблем. Казалось бы, все хорошо у нас было, все прекрасно. Но так вышло, что нарушилась дисциплина у нас в команде и мы не смогли выиграть те игры, которые могли и должны были выигрывать. Скажу так у нас не было общей дисциплины, не было командного духа, не было единого победного настроя. Поверьте, я, как капитан, старалась сплотить девчонок. Но часть игроков меня просто не слушает и не воспринимает, как капитана, чтобы я не делала. Я не хочу переходить на личности и не хочу никого обижать. Но единого коллектива не было. И Латвия и Британия, так получилось, были настроены лучше и больше хотели победить, чем мы. Этим все сказано", - передает слова баскетболистки корреспондент OBOZREVATEL Юрий Илючек.

Алина призналась, что в последней игре сборную подвела физика.

"В конце в сегодняшней игре с британками элементарно не хватило сил в четвертой четверти. Играть в пять-шесть человек очень тяжело. Вот нас и не хватило. Сейчас испытываю большое разочарование, что, в который раз, не смогли оправдать надежды болельщиков. Нам теперь только остается работать дальше, формировать новую команду, которая способна прогрессировать, а не регрессировать, как было сейчас. Я считаю, что нужно обновлять сборную и приглашать игроков, которые горят желанием тренироваться, играть, бороться, биться за результат до самой последней секунды, а не так выйти и поиграть так для себя", - подытожила спортсменка.

Напомним, что женская сборная Украины по баскетболу проиграла Великобритании (54:68) в третьем туре группового этапа на чемпионате Европы-2019 и не смогли пробиться в плей-офф.

Как сообщал OBOZREVATEL, игры первых двух туров для нашей команды завершились поражениями. Сперва украинки уступили чемпионкам Европы испанкам (77:95), а затем в напряженной встрече проиграли хозяйкам Евробаскета-2019 латвийкам (74:82).

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