Не бокс: Ломаченко показал невероятные снайперские способности

Двукратный Олимпийский чемпион Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) продолжает в США подготовку к бою с 32-летним Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО) из Венесуэллы. Обладатель пояса по версии Всемирной боксерской организации во втором полулегком весе показал себя с необычной стороны, продемонстрировав незаурядные баскетбольные умения.

Наш прославленный боксер с метров с 20 забросил эффектный бросок.

"Пытаюсь быть как Стефен Карри", - написал Ломаченко на странице в Instagram.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Ломаченко похвастался впечатляющим трюком перед боем с Линаресом, вызвав восторг фанатов.