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Не бокс: Ломаченко показал невероятные снайперские способности

3.2тЧитать новость на украинском

Двукратный Олимпийский чемпион Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) продолжает в США подготовку к бою с 32-летним Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО) из Венесуэллы. Обладатель пояса по версии Всемирной боксерской организации во втором полулегком весе показал себя с необычной стороны, продемонстрировав незаурядные баскетбольные умения.

Наш прославленный боксер с метров с 20 забросил эффектный бросок.

"Пытаюсь быть как Стефен Карри", - написал Ломаченко на странице в Instagram.

Новости
Ломаченко показал, как будет бить Линареса: опубликовано видео

From downtown....trying to be like @stephencurry30 🤖⛹️‍♂️🏀

Публикация от LOMAchenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy)

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Ломаченко похвастался впечатляющим трюком перед боем с Линаресом, вызвав восторг фанатов.

Персона
Василий Ломаченко
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