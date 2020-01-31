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31 января • обновлено в 10:34
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НБА пошла на радикальный шаг из-за Коби Брайанта

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) ввела изменения в формат Матча звезд, чтобы почтить память легенды "Лейкерс" Коби Брайанта, который погиб в результате падения вертолета.

Главным нововведением станет то, что поединок закончится, когда одна из команд первой наберет необходимое количество очков. Первые три четверти матча будут начинаться со счета 0:0, а после третьей 12-минутки обратный отсчет времени будет остановлен, и к очкам команды, которая набрала большее их количество, будет прибавлено 24 – игровой номер Брайанта в "Лейкерс". К примеру, если итоговый счет после трех четвертей будет 100:95, то поединок закончится, когда одна из команд наберет 124 очка.

Матч всех звезд 2020

Матч всех звезд 2020

iSport.ua

Кроме того, победитель каждой четверти отдаст по 100 тысяч долларов на благотворительность, а победитель Матча всех звезд – 200 тысяч долларов.

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Тема
Гибель Коби Брайанта
Персона
Коби Брайант
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