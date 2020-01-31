НБА пошла на радикальный шаг из-за Коби Брайанта

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) ввела изменения в формат Матча звезд, чтобы почтить память легенды "Лейкерс" Коби Брайанта, который погиб в результате падения вертолета.
Главным нововведением станет то, что поединок закончится, когда одна из команд первой наберет необходимое количество очков. Первые три четверти матча будут начинаться со счета 0:0, а после третьей 12-минутки обратный отсчет времени будет остановлен, и к очкам команды, которая набрала большее их количество, будет прибавлено 24 – игровой номер Брайанта в "Лейкерс". К примеру, если итоговый счет после трех четвертей будет 100:95, то поединок закончится, когда одна из команд наберет 124 очка.
Матч всех звезд 2020
iSport.ua
The NBA announced today a new format for the 2020 NBA All-Star Game that makes the outcome of every quarter count for charity. The changes include a new fourth-quarter format that will honor the late Kobe Bryant.— NBA (@NBA) January 30, 2020
Full release: https://t.co/l6e25lgQCa pic.twitter.com/C3gDppTYiw
Кроме того, победитель каждой четверти отдаст по 100 тысяч долларов на благотворительность, а победитель Матча всех звезд – 200 тысяч долларов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб Коби Брайант, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором запечатлено падение вертолета легенды НБА.
Появились первые видео и фото после авиакатастрофы вертолета в Калабасасе (округ Лос-Анджелес, Калифорния, США), в которой разбился Брайант.
В гибели спортсмена нашли мистические совпадения, а в сети отыскали якобы предсказание его смерти в катастрофе.
Также была опубликована запись переговоров диспетчера с пилотом погибшего вертолета.
Кроме того, стало известно о подвиге пилота, который сумел отвести аппарат от города.
Позже было опубликовано видео вертолета Коби Брайанта за полчаса до катастрофы.
Жена легендарного баскетболиста Ванесса выступила с первым заявлением после смерти мужа и дочери в крушении вертолета.
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