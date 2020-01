НБА пошла на радикальный шаг из-за Коби Брайанта

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) ввела изменения в формат Матча звезд, чтобы почтить память легенды "Лейкерс" Коби Брайанта, который погиб в результате падения вертолета.

Главным нововведением станет то, что поединок закончится, когда одна из команд первой наберет необходимое количество очков. Первые три четверти матча будут начинаться со счета 0:0, а после третьей 12-минутки обратный отсчет времени будет остановлен, и к очкам команды, которая набрала большее их количество, будет прибавлено 24 – игровой номер Брайанта в "Лейкерс". К примеру, если итоговый счет после трех четвертей будет 100:95, то поединок закончится, когда одна из команд наберет 124 очка.

The NBA announced today a new format for the 2020 NBA All-Star Game that makes the outcome of every quarter count for charity. The changes include a new fourth-quarter format that will honor the late Kobe Bryant.



