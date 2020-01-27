НБА попала в неприятную ситуацию после гибели Коби Брайанта

Болельщики раскритиковали руководство НБА за отказ отменить матчи 26 января, после того как стало известно, что в авиакатастрофе разбился знаменитый баскетболист Коби Брайант.
Сайт "Чемпионат" привел, в частности, несколько возмущенных комментариев пользователей.
В Лос-Анджелесе чтят память Коби Брайанта
"НБА обязана была отменить сегодня все матчи. Какой игры можно было ожидать от баскетболистов, которые знали, что трагически погиб их друг, напарник и наставник, легенда? Они в буквальном смысле в слезах сидели на скамейке, плакали. Ради чего это? Они не должны были играть. Это неправильно", – написал болельщик под ником jay.
"Не могу пройти мимо того, что игры НБА состоялись как обычно, потому что, дескать, "этого хотел бы Коби". Я не куплюсь на это. Он был великим спортсменом. Да, вероятно, он хотел бы, чтобы все играли. Но такие вещи опустошают. Игроки не были готовы. Поэтому матчи надо было отменить", – добавил пользователь John Brown SZN.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна погибли в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит" вместе с 7 другими людьми в воскресенье вблизи Лос-Анджелеса.
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб баскетболист Коби Брайант, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором якобы запечатлено падение вертолета легендарного американского баскетболиста.
Появились первые видео и фото после авиакатастрофы вертолета в Калабасасе (округ Лос-Анджелес, Калифорния, США), в которой разбился Коби Брайант.
Стали известны первые детали расследования смерти легендарного баскетболиста после появления информации о переговорах между пилотом и авиадиспетчерами.
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