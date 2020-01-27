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27 января • обновлено в 17:05
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НБА попала в неприятную ситуацию после гибели Коби Брайанта

1.4т
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Болельщики раскритиковали руководство НБА за отказ отменить матчи 26 января, после того как стало известно, что в авиакатастрофе разбился знаменитый баскетболист Коби Брайант.

Сайт "Чемпионат" привел, в частности, несколько возмущенных комментариев пользователей.

В Лос-Анджелесе чтят память Коби Брайанта

В Лос-Анджелесе чтят память Коби Брайанта

"НБА обязана была отменить сегодня все матчи. Какой игры можно было ожидать от баскетболистов, которые знали, что трагически погиб их друг, напарник и наставник, легенда? Они в буквальном смысле в слезах сидели на скамейке, плакали. Ради чего это? Они не должны были играть. Это неправильно", – написал болельщик под ником jay.

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"Не могу пройти мимо того, что игры НБА состоялись как обычно, потому что, дескать, "этого хотел бы Коби". Я не куплюсь на это. Он был великим спортсменом. Да, вероятно, он хотел бы, чтобы все играли. Но такие вещи опустошают. Игроки не были готовы. Поэтому матчи надо было отменить", – добавил пользователь John Brown SZN.

НБА попала в неприятную ситуацию после гибели Коби Брайанта

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Автор
Денис Карпов
Тема
НБА
Персона
Коби Брайант
Место
США
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