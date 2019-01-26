Названо место проведения Финала четырех Кубка Украины по баскетболу

Матчи Финала четырех Кубка Украины по баскетболу пройдут в Днепре. Место проведения заключительных матчей было объявлено во время перерыва Матча звезд Суперлиги Пари-Матч.

Также методом жеребьевки были определены пары полуфиналистов Кубка. "Днепр" за путевку в финал соревнований поборется с "Киев-Баскетом", а "Одессе" в соперники достался "Политехник".

ФБУ

Новости Определился первый полуфиналист Кубка Украины по баскетболу

Напомним, что по итогам двух четвертьфинальных поединков "Черкаськи Мавпы" одолели "Киев-Баскет". Однако столичная команда подала протест в связи с нарушением соперником регламента соревнований. В итоге после рассмотрения инцидента черкасщанам засчитали техническое поражение, которое позволило "Киев-Баскету" занять их место в Финале четырех.

Как сообщал OBOZREVATEL, команды выдали потрясающее шоу во дворце спорта "Юность" в Запорожье во время Матча звезд Суперлиги Пари-Матч. Сборная украинцев одолела легионеров со счетом 154:150.

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