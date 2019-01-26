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Названо место проведения Финала четырех Кубка Украины по баскетболу

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Матчи Финала четырех Кубка Украины по баскетболу пройдут в Днепре. Место проведения заключительных матчей было объявлено во время перерыва Матча звезд Суперлиги Пари-Матч.

Также методом жеребьевки были определены пары полуфиналистов Кубка. "Днепр" за путевку в финал соревнований поборется с "Киев-Баскетом", а "Одессе" в соперники достался "Политехник".

Названо место проведения Финала четырех Кубка Украины по баскетболу

ФБУ

Новости
Определился первый полуфиналист Кубка Украины по баскетболу

Напомним, что по итогам двух четвертьфинальных поединков "Черкаськи Мавпы" одолели "Киев-Баскет". Однако столичная команда подала протест в связи с нарушением соперником регламента соревнований. В итоге после рассмотрения инцидента черкасщанам засчитали техническое поражение, которое позволило "Киев-Баскету" занять их место в Финале четырех.

Как сообщал OBOZREVATEL, команды выдали потрясающее шоу во дворце спорта "Юность" в Запорожье во время Матча звезд Суперлиги Пари-Матч. Сборная украинцев одолела легионеров со счетом 154:150.

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Тема
Кубок Украины по баскетболу
Теги
БК ДнепрБК ПолитехникБК ОдессаКиев-Баскет
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