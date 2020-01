Назван список погибших в катастрофе вертолета Коби Брайанта

Стали известны имена всех погибших в результате крушения вертолета, на котором летели легендарный баскетболист "Лейкерс" Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна Мария.

В Twitter опубликовали полный список жертв катастрофы, которая унесла жизни девяти человек. Кроме Брайанта и его дочери на борту находились одноклубницы Джанны Марии – Алисса Альтобелли и Пейтон Честер, а также их родители Кери и Джон Альтобелли и Сара Честер, тренер команды Кристина Маузер и пилот Ара Зобайан.

Kobe Bryant

Gianna Bryant

John Altobelli- Father of Alyssa

Keri Altobelli- Mom of Alyssa

Alyssa Altobelli- Mamba Teammate

Christina Mauser- Coach

Sarah Chester- Mom of Payton

Payton Chester- Mamba Teammate

Ara Zobayan- Pilot



