Назван состав женской сборной Украины на матчи отбора Евробаскета-2021

17 баскетболисток вошли в расширенный состав женской сборной Украины на отборочные матчи Евробаскета-2021 против Финляндии (12 ноября) и Бельгии (14 ноября).

Как сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ), номинально домашние поединки наша команда проведет в "пузыре" в португальском Одивелаше. Полностью список игроков, вызванных на эти встречи выглядит следующим образом:

Вита Горобец, Вероника Любинец, Юлия Мусиенко, Ульяна Дацко (все – "Прометей"), Елизавета Митина ("Интерхим"), Ольга Сивакова, Влада Гозалова, Елена Бойко (все – "Чайка-ДЮСШ-Бердянск"), Влада Волошина, Дарья Завидная, Дарья Дубнюк, Кристина Филевич, Мириам Уро-Ниле (все – "Киев-Баскет"), Татьяна Гаврильчик ("Ровно-ОШВСМ"), Людмила Науменко, Алина Ягупова (обе – "Чукурова", Турция), Ольга Яцковец ("Винтертур", Швейцария).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сборная Украины провела два матча в отборе на Евробаскет-2021. Сначала наши соотечественницы уступили Бельгии (66:83), а затем одержали победу над Португалией (72:60).