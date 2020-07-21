Назван состав сборной Украины по баскетболу на тренировочный сбор в Киеве. Instagram ФБУ

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис назвал состав, в котором наша команда проведет тренировочный сбор в Киеве с 3 по 14 августа.

В список игроков, которые приедут в столицу Украины, вошло 16 баскетболистов:

Защитники

Денис Лукашов ("Прометей", Украина), первый тренер Ирина Наседкина

Илья Сидоров ("Прометей", Украина), первый тренер Сергей Покровенко;

Виталий Зотов ("Химик", Украина), первый тренер Татьяна Зотова;

Александр Мишула (свободный агент), первые тренеры Михаил Промысловский, Арина Гребнева;

Александр Кобец (свободный агент), первый тренер Игорь Кобец;

Александр Липовый ("Промитеас", Греция) первый тренер Людмила Покровенко;

Богдан Близнюк ("Киев-Баскет", Украина), первый тренер Филипп Буркетт;

Кирилл Марченко ("Химик", Украина), первый тренер Сергей Маренич;

Форварды

Павел Крутоус ("Киев-Баскет", Украина) первый тренер Богдан Федоренко;

Андрей Войналович ("Химик", Украина), первый тренер Леся Полуяхтова;

Вячеслав Бобров ("Фуэнлабрада", Испания), первые тренеры Сергей Бордейчук, Александра Ивлева;

Сергей Павлов ("Киев-Баскет", Украина), первый тренер Александра Ивлева;

Центровые

Вячеслав Петров ("Прометей", Украина), первый тренер Владислав Янаки;

Вячеслав Кравцов (свободный агент), первый тренер Сергей Комаров;

Владислав Коренюк (свободный агент), первый тренер Николай Шкепу;

Дмитрий Скапинцев ("Черкаськи Мавпы", Украина), первый тренер тренер Анатолий Федоренко.

Главный тренер – Айнарс Багатскис

Ассистенты – Виталий Степановский, Максим Михельсон

Напомним, что следующие матчи в рамках отбора на Евробаскет-2021 сборная Украины проведет 27 ноября на выезде против Словении и 30 ноября дома против Австрии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Багатскис оценил перспективы сборной Украины.