Назван состав сборной Украины по баскетболу на тренировочный сбор в Киеве
Назван состав сборной Украины по баскетболу на тренировочный сбор в Киеве. Instagram ФБУ
Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис назвал состав, в котором наша команда проведет тренировочный сбор в Киеве с 3 по 14 августа.
В список игроков, которые приедут в столицу Украины, вошло 16 баскетболистов:
Защитники
Денис Лукашов ("Прометей", Украина), первый тренер Ирина Наседкина
Илья Сидоров ("Прометей", Украина), первый тренер Сергей Покровенко;
Виталий Зотов ("Химик", Украина), первый тренер Татьяна Зотова;
Александр Мишула (свободный агент), первые тренеры Михаил Промысловский, Арина Гребнева;
Александр Кобец (свободный агент), первый тренер Игорь Кобец;
Александр Липовый ("Промитеас", Греция) первый тренер Людмила Покровенко;
Богдан Близнюк ("Киев-Баскет", Украина), первый тренер Филипп Буркетт;
Кирилл Марченко ("Химик", Украина), первый тренер Сергей Маренич;
Форварды
Павел Крутоус ("Киев-Баскет", Украина) первый тренер Богдан Федоренко;
Андрей Войналович ("Химик", Украина), первый тренер Леся Полуяхтова;
Вячеслав Бобров ("Фуэнлабрада", Испания), первые тренеры Сергей Бордейчук, Александра Ивлева;
Сергей Павлов ("Киев-Баскет", Украина), первый тренер Александра Ивлева;
Центровые
Вячеслав Петров ("Прометей", Украина), первый тренер Владислав Янаки;
Вячеслав Кравцов (свободный агент), первый тренер Сергей Комаров;
Владислав Коренюк (свободный агент), первый тренер Николай Шкепу;
Дмитрий Скапинцев ("Черкаськи Мавпы", Украина), первый тренер тренер Анатолий Федоренко.
Главный тренер – Айнарс Багатскис
Ассистенты – Виталий Степановский, Максим Михельсон
Напомним, что следующие матчи в рамках отбора на Евробаскет-2021 сборная Украины проведет 27 ноября на выезде против Словении и 30 ноября дома против Австрии.
Как сообщал OBOZREVATEL, Багатскис оценил перспективы сборной Украины.