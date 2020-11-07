Назван расширенный состав сборной Украины на матчи отбора Евробаскета
Федерация баскетбола Украины опубликовала расширенный состав национальной мужской сборной на предстоящие поединки квалификации чемпионата Европы-2021, который из-за коронавируса был перенесен на 2022 год.
В связи с эпидемиологической ситуацией в команду вызов получили 16 игроков, но в финальный ростер, который поедет в Любляну, войдут 14 баскетболистов.
В рамках второго игрового окна сборная Украины 28 ноября сыграет против команды Словении, а 30 ноября будет противостоять сборной Австрии.
Команда Айнарс Багатскиса проведет матчи в Любляне, где ФИБА организует специальный "пузырь" для безопасного проведения матчей в условиях пандемии COVID-19.
Сборная Украины по баскетболу
Защитники
Денис Лукашов (Прометей)
Виталий Зотов (Химик)
Александр Мишула (Киев-Баскет)
Анатолий Шундель (Днепр)
Иссуф Санон (Днепр)
Александр Липовый (Прометей)
Форварды
Богдан Близнюк (Киев-Баскет)
Павел Крутоус (Киев-Баскет)
Станислав Тимофеенко (Днепр)
Вячеслав Бобров (Днепр)
Владимир Герун (Уникаха, Испания)
Сергей Павлов (Киев-Баскет)
Центровые
Артем Пустовой (Барселона, Испания)
Вячеслав Кравцов (Днепр)
Вячеслав Петров (Прометей)
Владислав Коренюк (Киев-Баскет)
Несмотря на то, что матчи будут проходить при пустых трибунах, украинские фаны смогут поболеть за сборную во время прямого эфира из Любляны на телеканале XSPORT - официального транслятора матчей квалификации Евробаскета.
Ранее 17 баскетболисток вошли в расширенный состав женской сборной Украины на отборочные матчи Евробаскета-2021 против Финляндии (12 ноября) и Бельгии (14 ноября).