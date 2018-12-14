Назван лучший игрок ноября Суперлиги Пари-Матч

Форвард южненского "Химика" Крис Джонс признан самым ценным игроков ноября Суперлиги Пари-Матч. К такому выводу пришли аналитики TM Parimatch, изучив множество игровых показателей.

Американец показал действительно эффектные параметры: 20.5 очков, 5.1 подборов и 3 передачи в среднем за игру. Лидер южненцев стал одним из самых эффективных игроков ноября (показатель блок-шотов и перехватов – 21.5).

TM Parimatch ежемесячно определяет лучшего игрока чемпионата. Учитываются следующие составляющие: результаты голосования болельщиков, итоги еженедельного опроса тренеров и оценка специалистов TM Parimatch. В этом месяце результаты были следующими:

Голосование болельщиков за ноябрь: Киндал Хилл ("Запорожье") – 33% – 3 балла, Станислав Тимофеенко ("Днепр") – 32% – 2 балла; Алексей Беликов ("Одесса") 8% и, соответственно, 1 балл.

Опросы тренеров: Крис Джонс и Сергей Павлов (оба – "Химик") по 11 раз в течение ноября назывались тренерами команд Суперлиги Пари-Матч в составе сборных тура – по 3 балла, Морис Крик ("Киев-Баскет") – 10 раз и, соответственно, 2 балла, Деон Эдвин ("Химик") 9 раз – 1 балл.

Оценка экспертов TM Parimatch Крис Джонс – 3 балла, Станислав Тимофеенко – 2 балла, Морис Крик – 1 балл.

В итоге лучшую сумму баллов собрал Крис Джонс 3+3 = 6, вторым стал Станислав Тимофеенко 2+2 = 4, по 3 балла в сумме получили сразу 3 претендента: Киндал Хилл (3), Сергей Павлов (3) и Морис Крик (2+1).

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