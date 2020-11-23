Назван канал, который покажет очередные матчи Украины в отборе на Евробаскет-2022

Александр Чеканов Баскетбол 13:50, 23.11.2020

Телеканал XSPORT назван транслятором очередных поединков мужской сборной Украины в отборе на Евробаскет-2022.

Команда Айнарса Багатскиса в третьем и четвертом турах квалификации вынуждена будет сыграть в так называемом пузыре в Любляне. Соперниками "желто-синих" станут хозяева паркета и сборная Австрии.

Поединок против Словении пройдет в субботу, 28 ноября, и начнется в 21:10 по киевскому времени. А встреча с австрийцами состоится в понедельник, 30 ноября. Начало – в 18:10. Обе игры XSPORT покажет в прямом эфире.

Напомним, сборная Украины занимает второе место в группе, уступая венграм. На первенство континента выходят три лучшие команды квартета.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский рассказал, как правительство страны мешает национальной команде.

Комментировать
Спорт Баскетбол

Смотрите также

Шмыгаль обсудил введение локдауна в Украине с мэрами

На Сумщине женщина умерла на пороге больницы, для нее не нашлось места: подробности трагедии

Ермак вылечился от коронавируса

Богдан сказал, где Зеленский взял деньги на предвыборную кампанию

Выборы мэра Львова: обнародованы результаты экзит-пола