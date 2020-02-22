"Ставим максимальную задачу": Багатскис - о предстоящем матче сборной Украины

Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис заявил, что в отборе на Евробаскет-2021 перед национальной командой стоит максимальная задача.

Айнарс Багатскис ФИБА

"Во-первых, я ни в коем случае не считаю задачу команды легкой, пусть нам и нужно занять одно из трех мест, не оказавшись аутсайдером. С другой стороны, мы ставим перед командой максимальную задачу – попасть в финал чемпионата Европы по баскетболу", - цитируют латыша vesti.ua.

Несмотря на то, что на бумаге Австрия – номинальный аутсайдер, команда очень хорошо умеет играть в баскетбол.

"Равно как и Венгрия, и тем более Словения. Все команды очень сложные. И это не просто фраза, которую я должен говорить, как главный тренер сборной Украины, мотивирующий свою команду. Мы должны подготовить себя максимально хорошо, и не надо забывать, что другие так же думают и стараются навязать свою игру, используя свои козыри", - рассказал Айнарс.

Багатскис рассказал о своей реакции, когда узнал, что будет тренировать сборную Украины.

"Это большая честь для меня. Я семь лет возглавлял сборную своей страны – команду Латвии. Я провел классное время с игроками, которых в 2010 году за пределами Латвии никто не знал. У нас была полная смена поколений. Я тогда сказал: если уж резать, то не надо бояться резать. И не надо бояться менять. В какой-то момент очень страшно оступиться, но...

Во-первых, за сборную нужно хотеть играть душой. Сборная – это не бизнес-проект. Здесь проявят себя только те игроки, которые хотят представлять свою страну, свой флаг. И, конечно, здесь должны играть лучшие. Могут быть травмы, может быть всякое, но желание – превыше всего. И когда я отработал в Латвии и получил это предложение, я подумал: "Это круто", - подытожил латышский наставник.

Как сообщал OBOZREVATEL, второй матч отбора на Евробаскет-2021 сборная Украины проведет 23 февраля в Запорожье против Венгрии. Купить билет на матч можно по этой ссылке. Транслировать поединок в прямом эфире будет телеканал XSPORT.

В первом матче квалификации команда Багатскиса победила Австрию на выезде.

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