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"Наши шансы возрастут": украинки готовы к старту Евробаскета

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Женская национальная сборная Украины по баскетболу провела открытую тренировку для СМИ в Киеве накануне вылета в Ригу на чемпионат Европы 2019 года.

Один из ключевых вопросов, который интересовал журналистов по завершении занятия. это список из 12 игроков, которые отправятся на турнир, но Горан Бошкович заверил, что эта информация появится позже.

"Наши шансы возрастут": украинки готовы к старту Евробаскета

тренировка сборной Украины

Травмы, которые преследовали нашу команду в начале подготовительного периода, в конце сборов уже меньше донимали баскетболисткам и до последнего дня в лагере осталось 14 игроков, в том числе и три дебютантки национальной команды Вероника Любинець, Оксана Фастова и Влада Волошина.

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"Мне трудно вспомнить удалось ли нам сыграть хотя бы одну игру полным, оптимальным составом, кажется это все-таки была одна игра. Свои лучшие матчи мы должны сыграть уже на чемпионате, мы должны приложить максимум усилий, поддерживать друг-друга. Наши шансы возрастут, если мы будем вместе, если мы будем единым целым и следовать нашим правилам, как в защите да и в нападении", - сказал Горан Бошкович, подводя итоги подготовительного период сборной.

"Наши шансы возрастут": украинки готовы к старту Евробаскета

тренер украинок Горан Бошкович

Вечерняя тренировка национальной сборной также состоится во Дворце спорта, а во вторник утром национальная команда отправится прямым рейсом в Ригу, где уже в четверг пройдет испытания действующими чемпионками Европы – сборной Испании.

Напомним, кроме Испании на групповом этапе чемпионата Европы наша команда сыграет против Латвии и Великобритании.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры оценили шансы сборной Украины на победу в женском Евробаскете-2019.

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Тема
Евробаскет-2019
Персона
Горан Бошкович
Место
УкраинаКиев
Тег
женская сборная Украины по баскетболу
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