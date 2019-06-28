"Нас переломили": баскетболистка сборной Украины сделала заявление о ЧЕ

Форвард сборной Украины по баскетболу Олеся Малашенко назвала слабую игру в защите главной причиной поражения от Латвии во втором туре чемпионата Европы.

"Мы не доработали в защите. Были хорошие моменты, временами находили свою игру и, казалось, контролировали ситуацию на площадке. Но огрехи в защите свели на нет все наши усилия. Сложно сказать, почему так произошло, – это игра. Кто-то травмировался, как Аня Ольховик, и ситуация с ее повреждением пока непонятная, кто-то не успел занять позицию, где-то не доборолись под щитами, ну а где-то соперницам повезло", – передает слова спортсменки корреспондент OBOZREVATEL Юрий Илючек.

Олеся Малашенко FIBA

В то же время Малашенко отметила, что соперницам улыбнулась удача.

"У них же почти все залетало. Тренер считает, что мы были недостаточно сфокусированы и проблема в этом. Хотя о какой-то недооценке соперниц не может быть и речи. Мы знали, что нам надо выиграть, мы старались, мы шли к этому, мы отрабатывали. Но в какой-то момент получилось, что латышки нас переломили. Хотя были возможности и у нас, когда мы вырывались вперед. Фактор зрительского давления не особо сказывался. Мы уже привыкли играть в разных условиях. Жаль, что мы не смогли порадовать своих преданных болельщиков", – сказала Олеся.

Она добавила, что команда серьезно настраивается на заключительную игру группового этапа с Великобританией (30 июня в 13:00).

Олеся Малашенко FIBA

"Сейчас самое главное настроиться на следующую игру и сделать все возможное и даже невозможное для того, чтобы обыграть британок с необходимой разницей. Нам сейчас все равно, со второго или третьего места проходить дальше. Мы ни в коем случае не опустили руки. Ведь мы приехали играть за свою страну. Но так получается, что уже на втором чемпионате Европы что-то не складывается и сложно это объяснить. Может, это от огромного желания победить. Уверяю вас, мы будем сражаться до последнего, а там уже как получится…" – резюмировала баскетболистка.

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