Напали на судью: в Ужгороде баскетбольный матч завершился скандалом

Матч украинской баскетбольной Первой Лиги между "Калушем" и "Ужгородом" завершился скандалом. Двое игроков закарпатской команды прямо по ходу встречи напали на судью матча Романа Шуляка.

При счёте 53:45 в пользу "Калуша" закарпатцы Александр Зубковский (играющий тренер команды и президент Закарпатской федерации баскетбола) и Андрей Романыця слишком бурно выразили свое несогласие с решением арбитра, сообщает Xsport.

Конфликт едва не перерос в рукоприкладство, и оба баскетболиста "Ужгорода" были удалены до конца игры, получив по техническом фолу. А в последней четверти такое же наказание получил еще и Василий Товтын – таким образом, у закарпатцев на поле осталось только два игрока. А значит, согласно правилам, матч завершился досрочно. В итоге "Калуш" выиграл со счетом 80:53.

Свою официальную позицию по этому инциденту выразил глава технического комитета Федерации баскетбола Украины Борис Рыжик.

"Очевидно, такое поведение является позорным и переходит границы здравого смысла. Считаю необходимым дисквалифицировать Зубковского как минимум до конца сезона и наложить штраф. Считаю необходимым дисквалифицировать игрока пожизненно за неадекватное поведение и рукоприкладство по отношению к арбитру Шуляку", – написал Рыжик в своем письме президенту ФБУ Михаилу Бродскому.

Также глава техкома ФБУ рекомендовал судье матча обратиться с заявлением в органы МВД.

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