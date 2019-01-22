На Полтавщине прошла баскетбольная Универсиада

На Полтавщине состоялась XIV Универсиада УВО (учреждений высшего образований) III-IV уровней аккредитации 2018-2019 учебного года по баскетболу среди женщин.

В соревнованиях принимали участие 72 спортсмена всего 85 участников - 6 УВО с 2 регионов области:

Кременчугский национальный университет, Полтавский национальный педагогический университет, Полтавского национальный технический университет им. Юрия Кондратюка, Украинская медицинская стоматологическая академия, Полтавская государственная аграрная академия, Полтавский университет экономики и торговли.

Места распределились следующим образом:

1. УМСА

2. ПУЭТ

3. ПГАА

4.ПолтНТУ

5. ПНПУ

6. КрНУ

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