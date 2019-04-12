На грани фиаско: анонс полуфинала Суперлиги Пари-Матч

В Суперлиге Пари-Матч столичный "Киев-Баскет" в пятницу, 12 апреля, примет на своей площадке "Запорожье" в третьем матче полуфинальной серии.

Подопечные Евгения Мурзина попытаются оформить путевку в решающий матч сезона на площадке СК "Меридиан". Игру можно будет увидеть в эфире канала ObozTV.

19:00. Киев, СК "Меридиан". "Киев-Баскет" – "Запорожье", трансляция – ObozTV, сайт Федерации баскетбола Украины, купить билеты, счет серии до трех побед – 2:1.

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Киевляне неожиданно для аналитиков находятся в шаге от того, чтобы досрочно закрыть серию и выйти в финал. Два дня назад столичная команда отгрузила в корзину победителя "регулярки" 104 очка и поставила подопечных Валерия Плеханова в положение "пан или пропал".

Запорожцам ничего не остается кроме как рисковать. Наверняка гости будут пытаться действовать максимально быстро, ведь именно в контроле темпа они выглядят предпочтительнее соперника. Кроме того, у представителей Запорожья возникли серьезные проблемы с бигменами киевлян Петровым и Челованом. И здесь тренерскому штабу гостей нужно серьезно поработать.

Несомненно, нас ждет невероятная по накалу игра, которая может завершиться с любым результатом.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Днепр" разбил "Химик" в третьем матче полуфинальной серии Суперлиги Пари-Матч.

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