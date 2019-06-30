"Мы очень разочарованы": Бошкович - о поражении сборной Украины

Главный тренер женской сборной Украины по баскетболу Горан Бошкович прокомментировал неудачу команды на Евробаскете-2019.

Горан Бошкович ФИБА

"В целом, мы очень разочарованы. Да, сегодня мы проиграли, но у меня нет такого разочарования и неудовлетворения, которое было после игры против Латвии. Сегодня мы играли с куда большей энергией, но нам не хватило глубины состава, случилась травма Ольховик, возможно, ее бросковой мощи нам тоже не хватило. Я наконец добился от нашего состава нужной энергии, но результат остается на табло", - цитирует Бошковича ПБ.

Черногорский наставник сожалеет, что его подопечные промахнулись слишком много бросков.

"Очевидно, 18 неточных дальних бросков в первой половине очень негативно сказались на нашей команде, на уверенности. Я не помню такого начала в своей недавней практике. Возможно, нам следовало бы больше пасовать мяч в трехсекундную зону, но я всегда говорю игрокам бросать по кольцу, если они находятся в открытой позиции. Это философия баскетбола. Большинство из этих бросков, порядка 25, были открытыми. Понятно, что такие дни случаются. Этот состав сборной Украины умеет бросать с дистанции, но когда ты мажешь такое количество бросков, ты теряешь уверенность. Мы хорошо бились, мы сравняли счет, но нам не хватило сил. Понятно, что процент мог быть лучше, но в баскетболе, если ты хочешь победить, ты должен что-то попадать с периметра", - подытожил специалист.

Напомним, что женская сборная Украины по баскетболу проиграла Великобритании (54:68) в третьем туре группового этапа на чемпионате Европы-2019 и не смогли пробиться в плей-офф.

Как сообщал OBOZREVATEL, игры первых двух туров для нашей команды завершились поражениями. Сперва украинки уступили чемпионкам Европы испанкам (77:95), а затем в напряженной встрече проиграли хозяйкам Евробаскета-2019 латвийкам (74:82).

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