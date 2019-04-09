Море позитива: "Киев-Баскет" провел "Тренировку со звездой"

9 апреля на главной арене "Киев-Баскета" в спорткомплексе "Меридиан" состоялся необычный матч. Профессионалы и профессионалки сыграли с теми, кто о них снимает и пишет - представителями спортивных СМИ.

Мероприятие состоялось в рамках проекта "Тренировка со звездой", инициатором которого является официальный партнер Суперлиги - ТМ PARIMATCH.

"Тренировка со звездой" ФБУ

Команды было решено сделать смешанными, то есть представители масс-медиа и профессионалы образовали две команды - "Шалени Бджилки" (главный тренер - советник президента ФБУ и пресс-атташе национальных сборных Григорий Палий) и "Стик Тим" (главный тренер - чемпионка Украины Евгения Спитковская). От "Киев-Баскета" играли и ребята, и девушки, заметим - только с первых клубных команд. Провели два тайма по 10 минут грязного времени, а в перерыве состоялся конкурс бросков издалека. Градус борьбы на площадке был достаточно высоким, хотя по улыбающихся лицах участников было заметно - это не борьба за чемпионский титул. Развязка наступила, как и полагается, на последней секунде, когда Анатолий Челован данком принес победу "Стик-Тим" 32:20. Впрочем, результат на табло в таких встречах - не важен.

"Тренировка со звездой" ФБУ

Анатолий Челован, игрок "Киев-Баскет": "Как по мне, сегодня баскетбол нуждается в дальнейшей популяризации. Чтобы люди понимали - это полезно и весело, взять в свободное время баскетбольный мячик и спокойно покидать в корзину и хотя бы 1 на 1 поиграть. Надо давать людям больше возможностей играть в эту замечательную игру!".

"Тренировка со звездой" ФБУ

Евгения Спитковська, игрок "Киев-Баскет": "Быть ​​тренером очень непросто. Конечно, положительные эмоции всегда полезны. Мы еще и выиграли, а это всегда круто! Это была суперакция, думаю, все получили удовольствие от действа. И журналисты теперь, возможно, более профессионально освещать наши матчи ".

"Тренировка со звездой" ФБУ

Евгений Каранов, спортивный журналист: "Обмен эмоциями состоялся. Все было очень позитивно, те, кто возможно не был близко знаком с ребятами и девушками, узнал их лучше. В таких условиях, когда не то, что ты прибежал после матча, берешь интервью, они "запыханые", и спрашиваешь только по игре. Здесь немного пообщались, познакомились друг с другом, теперь будем теснее работать друг с другом ".

Максим Гаевой: "Благодаря таким событиям значительно улучшается коммуникация между игроками, баскетболистами, баскетболистками и журналистами. В этом, на самом деле, очень не хватает нашему спорту. Вот этого соприкосновения к тем людям, которые играют на паркете. Это очень важно. Очень круто, что такая мера является, который организуют ТМ PARIMATCH, ФБУ, "Киев-Баскет" - это очень правильно ".

"Тренировка со звездой" ФБУ

Вадим Мисюра, представитель ТМ PARIMATCH: "Мы знаем, что развитию спорта в Украине уделяют не столько внимания, как того бы хотелось. Потому что есть сложности с финансированием. А социально-ответственный бизнес обращает на это внимание и пытается таким образом пропагандировать здоровый образ жизни, пропагандировать отдельные виды спорта, в частности баскетбол и создавать условия, чтобы наши дети, наша молодежь занималась этим замечательным видом спорта. Наверное, это главная задача, которую мы ставим перед собой вот уже много лет, когда ТМ PARIMATCH поддерживает и развивает спорт в таких форматах, как "Тренировка со звездой".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, президент ФБУ обратился к игрокам украинских профессиональных клубов

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