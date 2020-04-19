Монахини сыграли в баскетбол в монастыре с больными коронавирусом

Максим Богданов Баскетбол 18:10, 19.04.2020

Журналист Майл Долан на странице в социальной сети опубликовал необычное видео, на котором монахини играют в баскетбол.

"Монахини играют в баскетбол в Севилье в монастыре, который служит приютом для людей, заразившихся коронавирусом. Это заставляет планету вращаться", — прокомментировал публикацию Долан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 апреля суточная смертность от COVID-19 в Испании достигла рекордно низкого показателя за месяц.

По данным Минздрава Испании, за последние сутки от инфекции умерли 410 человек, но это самый низкий показатель с 22 марта.

При этом пик смертности был зафиксирован 2 апреля, когда за сутки умерли 950 людей.

Комментировать
Спорт Баскетбол

Смотрите также

"Просто нет слов!" Инфекционист из Киева шокировал мизерной зарплатой во время карантина

"У меня брат возле президента!" Скандал вокруг Дениса Ермака получил новый виток

Толпами в церкви: украинцы массово нарушили карантин

В лавре на Донетчине на Пасху собралась толпа без масок: фото и видео

"Целовать иконы за деньги": журналист "наехал" на 1+1 за сюжет о Киево-Печерской лавре