Монахини сыграли в баскетбол в монастыре с больными коронавирусом

Журналист Майл Долан на странице в социальной сети опубликовал необычное видео, на котором монахини играют в баскетбол.

"Монахини играют в баскетбол в Севилье в монастыре, который служит приютом для людей, заразившихся коронавирусом. Это заставляет планету вращаться", — прокомментировал публикацию Долан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 апреля суточная смертность от COVID-19 в Испании достигла рекордно низкого показателя за месяц.

По данным Минздрава Испании, за последние сутки от инфекции умерли 410 человек, но это самый низкий показатель с 22 марта.

При этом пик смертности был зафиксирован 2 апреля, когда за сутки умерли 950 людей.