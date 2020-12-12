Украинец Михайлюк стал лучшим в первом предсезонном матче НБА

Украинский защитник "Детройта" Святослав Михайлюк ярко стартовал в предсезонном турнире Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), приняв участие в матче против "Нью-Йорка" 84:90.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, за 16 минут на площадке набрал 14 очков (0/1 двухочковых, 4/8 трехочковых, 2/2 штрафных), сделал 2 подбора и совершил 3 перехвата.

Один из "трюльников" Михайлюка стал настоящим украшением в игре. Мяч после броска игрока сборной Украины ударился о дужку, выскочил на поверхность щита и после этого залетел в кольцо.

В следующем матче "Детройт" Михайлюка сыграет 14 декабря снова против "Нью-Йорка".

Напомним, что "Детройт Пистонс" активировал опцию продления контракта с нашим соотечественником на сезон 2020/21.

За год Свято получит 1,663 млн долларов. Его зарплата станет гарантированной, начиная с субботы, 21 ноября.