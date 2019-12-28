Михайлюк спасает "Детройт": получил место в старте и вывел игру на новый уровень

У "Детройт Пистонс" не было поводов брать передышку в этом сезоне. Команда идет за пределами зоны плей-офф. У стартового атакующего защитника Люка Кеннарда травма колена, из-за которой он пропустит как минимум 2 недели.

Clutch Points считает, что Святослав Михайлюк должен воспользоваться отсутствием Кеннарда и сполна заявить о себе в стартовом составе "Пистонс".

Реджи Джексон вылетел из строя после второй игры регулярного чемпионата. Блэйк Гриффин не играл в первых 10 матчах и не на 100% готов в этом сезоне, Деррик Роуз пропустил несколько игр. Теперь "Детройт" пару недель вынужден обходиться без атакующего защитника Люка Кеннарда.

Кеннард испытывал проблемы с коленом во время последних матчей. После поражении от "Филадельфии Сиксерс" 23 декабря он сказал журналистам:

"Я сам не свой в данный момент времени. Я не такой, каким был в начале сезона".

Кеннард проводит прорывной третий сезон в "Пистонс". За первые два сезона он набирал в среднем всего 8,6 очка. В этом сезоне он набирает 15,8 очка при показателе истинной точности 59%.

"Пистонс" в настоящее время выдают результат 12-20 и потерпели на три поражения больше, чем восьмой "Орландо Мэджик". "Детройт" не хочет выпадать из гонки плей-офф. При этом "Пистонс" надеются заполнить пустоту на позиции стартового атакующего защитника. Руководство "Детройта" может решить пойти в другом направлении и отказаться от борьбы за восьмое место. Однако оба варианта означают ставку на Святослава Михайлюка.

В прошлом сезоне "Пистонс" выменяли Михайлюка перед дедлайном, отправив Реджи Буллока в "Лос-Анджелес Лейкерс". В этом сезоне Святослав добился успеха. Он стал надежным игроком ротации "Детройта", реализуя 43% трехочковых при 3,7 попыток за игру.

"Детройт" нуждается в еще большем усилении игры Михайлюка в отсутствие Кеннарда. "Пистонс" показывают плохой результат и могут искать способы "встряхнуться", уделяя больше внимания будущему, а не настоящему.

Слабая игра суперзвезды Гриффина заставила "Детройт" задуматься о том, является ли стремление занять восьмое место правильным курсом действий и должна ли команда больше сосредоточиться на развитии своего молодого таланта.

В любом случае Михайлюк должен усилить свою игру. В этом сезоне украинец начал четыре игры в старте "Пистонс". Он хорошо отреагировал на попадание в стартовую пятерку. В этих четырех играх Святослав в среднем набирает 11,3 очка, делает 3,0 передачи, 2,3 подбора при точности 51,9% из-за дуги (6,8 попыток).

Украинский игрок показал, что на него не влияет давление статуса стартера команды НБА. Михайлюк продемонстрировал устойчивые улучшения по всем направлениям. Святослава выбрали во втором раунде драфта, но он показывает, что уже является компетентным игроком ротации "Пистонс". Это большой успех.

У 22-летнего защитника есть возможность показать еще больше во втором сезоне карьеры в лиге. В ближайшее время восстановится Реджи Джексон. 3 декабря было заявлено, что Реджи пропустит как минимум две недели. Приближается Новый год, так что стартовый разыгрывающий "Пистонс" вернется очень скоро.

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Возвращение Джексона означает, что роль кого-то из игроков задней линии должна уменьшиться. Игра Михайлюка в течении следующих нескольких недель в отсутствии Кеннарда даст ему большую возможность доказать, что он должен оставаться в ротации "Детройта", когда Джексон вернется.

У "Детройта" и фанатов команды выдается тяжелый сезон. Результат в турнирной таблице неутешительный, но развитие молодых игроков - светлое пятно в темное время года.

У Михайлюка будет возможность внести позитивный вклад в сезон "Пистонс" в ближайшие недели.

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