Михайлюк: Соперникам сложно опекать наших игроков

Украинский атакующий защитник "Канзас Джейхоукс" Святослав Михайлюк дал интервью перед матчем 1/16 финала Мартовского безумия американской студенческой баскетбольной лиги (NCAA) против "Сетон Холл".

- Когда вы смотрели матчи "Сетон Холл" на видео, каких игроков вы могли бы выделить. Каким исполнителям вы будете уделять приоритетное внимание в обороне?

- У них выделяется Дельгадо и также опасны все представители задней линии. Это действительно хорошие игроки. Если не ошибаюсь, их стартовая пятерка в среднем набирает от 13 до 18 очков за игру. Все эти игроки обладают хорошим броском. Я бы сказал, что их будет сложно опекать в защите.

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- "Сетон Холл" - очень физически крепкая команда. Время от времени в течение сезона такие команды создавали проблемы "Канзасу". Можете ли вы сказать, что готовы противодействовать физически сильной команде, которая неплохо играет в нападении?

- Да, определенно нужно быть готовыми к жесткой игре на оборонительном конце площадки, особенно на подборах. Поэтому мы должны хорошо подготовиться к этой игре, действовать жестко и просто показать все наши способности.

- Игроки "Сетон Холл" рассказывали о том, как они смотрели на игру баскетболистов из вашей команды по телевизору. Некоторые из них даже сказали, что у них есть скаутский отчет о вас. Любопытно, как много вы знали о Сетон-Холле, прежде чем приехали на Мартовское безумие и видели ли вы их матчи по телевизору?

- Да, я наблюдал за ними. Они обыграли "Техас Тек" в начале года и проиграли "Виланове" в овертайме. Таким образом, мы смотрели их матчи. Особенно детально мы разобрали игру "Сетон Холл" на стадии 1/32 финала. Так что это действительно хорошая команда. И в течение года мы смотрели некоторые их матчи по телевизору. Нельзя сказать, что мы ничего не знаем об этой команде. У нас есть информация о них.

- Святослав, какова ваша оценка игры своего товарища по команде Митча Лайтфута, который подменял травмированного бигмэна Удоку Азубуике в недавних матчах? Были бы вы в таком же положении, как сейчас, если бы Лайтфут не заиграл так хорошо, в момент, когда вы больше всего нуждались в нем?

- Он отлично сыграл в плей-офф конференции Big 12. Лайтфут и Сильвио Де Соуза стали очень большими помощниками для нашей команды и внесли большой вклад в победы. Как вы уже отмечали, без Азубуике наша команда смотрится по другому. Но мы просто должны приспособиться. Я думаю, что сейчас мы играем довольно хорошо. Все наши защитники агрессивны. Я думаю, что соперникам сложно опекать наших игроков при таком уровне агрессии. Мы просто очень быстро перемещаем мяч и получаем возможности для открытых бросков.

- Как вы считаете, какая главная опасность исходит от "Сетон Холла"? Что представлять основную угрозу для вас в предстоящем матче?

- Я бы сказал, что они довольно хорошо бросают. И, как я уже сказал, игроки стартовой пятерки "Сетон Холл" в среднем набирают от 13 до 18 очков. Так что определенно каждый игрок этой команды может набирать очки. И все могут хорошо бросать, особенно защитники. Поэтому я бы сказал, что они играют в похожем с нами стиле. Все защитники уверенно бросают, все очень агрессивны. Это будет довольно увлекательный матч для нас.

- Святослав, вы и Девонте Грэм довольно стабильно забиваете трехочковые, но в последнее время Ладжеральд Вик и Малик Ньюман действительно прибавили в этом аспекте. Можете ли вы рассказать о том, насколько это хорошо для команды? Что значит наличие других парней, кроме вас и Девонте, которые способны бросать с дальней дистанции?

- Я бы сказал, что это делает игру проще. Если все игроки на площадке могут бросать, нам просто нужно использовать это, пытаясь найти открытого человека. Это действительно хороший вспомогательный фактор. Поэтому мы просто должны перевести мяч на открытого человека. Если все игроки обладают хорошим броском, защите соперник будет очень сложно с этим справиться. Мы будем очень стараться, чтобы найти открытые броски.

- Соперники очень уверенно действуют на подборе в нападении. Напоминают ли они вам какую-то другую команду, с которой вы сталкивались в этом сезоне?

- Я думаю, что они напоминают "Вест Вирджинию". Они действительно хорошо подбирают мяч. У них есть бигмэн, который, если не ошибаюсь, в среднем собирает около 13 подборов. Поэтому мы просто должны показать, насколько жестко способны действовать в каждом моменте борьбы под щитом. Наши защитники должны помочь Митчу Лайтфуту и Сильвио Де Соузе на подборах. Разыгрывающие просто должны приходить в краску и помогать им забирать подборы.